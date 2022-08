Holz in Brand geraten

Zwei Feuer in einer Nacht in Waghäusel-Wiesental: Polizei ermittelt

Gleich zweimal hat es in der Nacht zum Donnerstag in Waghäusel-Wiesental gebrannt. In beiden Fällen fingen Holzstapel Feuer. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.