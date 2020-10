Warum die Bahn eine Rampe an einer Bruchsaler Haltestelle mit über 60 Stufen für überflüssig hält

Die viel beschworene Barrierefreiheit der Deutschen Bahn sieht anders aus. Das findet jedenfalls Gottfried Wolf aus Huttenheim. Mit dem Fahrrad ist der frühere Lehrer am Käthe-Kollwitz-Gymnasium regelmäßig über Graben-Neudorf und ein Stück an der Bahnlinie entlang zur Schule gefahren. Über 30 Kilometer hin und zurück jeden Tag.

Mit der Inbetriebnahme der neuen S-Bahn-Linie S33 zwischen Bruchsal und Germersheim 2011 entstanden auch die neuen Haltestellen Bruchsal-Sportzentrum und Bruchsal-Im Mantel. „Ich habe mich ein Jahr lang auf die Eröffnung gefreut“, erzählt Wolf im BNN-Gespräch. Die neue Haltestelle hätte ihm den einen oder anderen Umweg erspart.

Umso größer ist die Enttäuschung, dass an den Gleisen Am Mantel von Barrierefreiheit nichts zu sehen ist.

Manche sind auf fremde Hilfe angewiesen

Mit dem Fahrrad, Kinderwagen oder Rollstuhl geht es von der Lußhardtstraße erst acht Stufen hoch auf das Gleis. In Richtung Germersheim muss man dann 27 Stufen runter und auf der anderen Seite wieder 27 Stufen die Treppe wieder hinaufsteigen. Das Rad muss getragen werden.

Mütter mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer sind auf die Hilfe anderer angewiesen. Unzumutbar findet das BNN-Leser Gottfried Wolf. Dass dort wegen der örtlichen Gegebenheiten kein Aufzug wie am Sportzentrum gebaut wurde, kann er noch nachvollziehen. „Aber warum hat die Bahn nicht einfach eine Rampe mit Metallschiene nachgerüstet“, fragt er beim Vorort-Termin. Elisabeth Fischer, die mit ihrem 23 Kilogramm schweren E-Bike unterwegs ist, kapituliert vor der Treppe: „Viel zu schwer.“

Deutsche Bahn sieht keinen Handlungsbedarf

Wolf verweist auf die ältere Unterführung der Rheintalbahn bei der Neudorfer Mühle, die mit 2,65 Meter sogar weniger breit als die Unterführung „Am Mantel“ sei. Die schiefe Rampe nehme dabei gut einen Meter ein, für Fußgänger blieben 1,65 Meter. „Früher gab es die Modeworte behindertengerecht und barrierefrei noch nicht, aber man handelte danach“, lobt Wolf.

Der Haltepunkt Bruchsal Sportzentrum liegt nur 2,2 Kilometer entfernt und ist stufenfrei zugänglich Sprecher der Deutschen Bahn

Auf BNN-Anfrage verweist die Deutsche Bahn darauf, dass die Station „Am Mantel“ lediglich ein Industriegebiet erschließt. 2019 habe die Bahn dort durchschnittlich nur rund 180 Ein- und Aussteiger gezählt. „Für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste oder auch Fahrgäste, die Fahrräder in den Zug mitnehmen, ist die Station Bruchsal Sportzentrum eine gute Alternative. Der Haltepunkt liegt nur 2,2 Kilometer entfernt und ist stufenfrei zugänglich“, erklärt ein Bahn-Sprecher aus dem Stuttgarter Büro.

Einen zusätzlichen Aufzug oder eine lange Rampe mit großem Platzbedarf hält er deshalb für „unverhältnismäßig“. „Spurrinnen für Fahrräder und Kinderwagen würden Platz der Treppe beanspruchen und stellen auch eine Unfallgefahr nicht nur für sehbeeinträchtigte Menschen dar. Deshalb sind auf der Treppe keine Spurrinnen angebracht“, heißt es seitens der Deutschen Bahn.

Fahrgastverband übt scharfe Kritik

Die Bahnargumente hält Wolf für „an den Haaren herbeigezogen“. Dann dürfte man andere Unterführungen, die neben der Treppe auch eine Rampe aufweisen wie bei der Neudorfer Mühle oder beim Schlosspark in Bruchsal, ebenfalls nicht mehr betreiben. Mit dem Kinderwagen stattdessen über zwei Kilometer zur nächsten Haltestelle am Sportzentrum zu laufen, hält er dagegen für unzumutbar, da man nur auf Umwegen dort hinkommt.

Schon fast eine Schande Stellungnahme des Fahrgastverbands Pro Bahn Mittlerer Oberrhein

Die Kritik an der fehlenden Barrierefreiheit bei der Haltestelle „Am Mantel“ dürfte bei der Deutschen Bahn schon länger bekannt sein. Bereits 2011 bei der Eröffnung der neuen Bahn-Linie S33 hatten der Fahrgastverband Pro Bahn Mittlerer Oberrhein und der Verkehrsclub Deutschland in Karlsruhe einen „sehr schlechten Eindruck“ von der neuen Station: „Wer den Zugang zwischen parkenden Lkw erst einmal gefunden hat, muss frustriert feststellen, dass die Zugangssituation alles andere als vernünftig ist: Erst muss man circa ein bis zwei Meter nach oben auf den Bahnsteig nach Bruchsal, dann eventuell wieder nach unten durch die Unterführung, um die Züge Richtung Germersheim zu erreichen. Dass es weder Schiebe-Rinnen noch Rampen noch Aufzüge an der Station gibt, ist unverständlich und schon fast eine Schande für die sonst eigentlich barrierefreie S-Bahn Rhein-Neckar. Auch hier sollte dringend nachgebessert werden“, forderte der Verband deshalb schon 2012 in der Karlsruher Zeitschrift „umwelt&verkehr“.