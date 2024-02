Warum ein Ortsschild am Bruchsaler Feldkirchle für Verwunderung sorgt

Seit wann hat Bruchsal einen sechsten Stadtteil? Was es mit dem Ortsschild „St. Wolfgang“ am Bruchsaler Feldkirchle auf sich hat.

Ist das ein übrig gebliebener Fasnachtsscherz? Seit wann hat Bruchsal einen sechsten Stadtteil? Dieser heißt noch dazu St. Wolfgang. Liegt aber nicht am Wolfgangsee, geschweige denn an der Saalbach. Tatsächlich reiben sich Spaziergänger in der Nähe des Bruchsaler Feldkirchle oft verwundert die Augen, was es mit dem gelben Ortsschild mitten in der Pampa zu tun hat – in der „Gemeinde Feldkirchle, im Landkreis Himmelspforte.“

Bruchsaler hat das Schild vor Jahren aufgestellt

Es war einige Zeit lang weg. „Es war total kaputt“, sagt Rainer Konrad, in Bruchsal gut bekannt als ehemaliger Autohausbesitzer. „Einer hat’s umgerannt“, mutmaßt er. Das konnte Konrad nicht auf sich sitzen lassen, hat er doch vor Jahren das Schild dort aufstellen lassen und sagt: „Es war im desolaten Zustand und ich hab‘s richten lassen.“

Schild am Bruchsaler Feldkirchle war eine Überraschung für einen Freund

Bei der Instandsetzung halfen die Schilderfirma Schilder Ries und der Landschaftsgärtner Harald Kropp. Alles, damit Konrad damit seinen alten Freund Wolfgang Dörr wieder überraschen kann. So wie er ihn auch zu dessen 70. Geburtstag im Jahre 2009 mit diesem Schild überraschte. Dörr feierte jetzt am Montag 85. Geburtstag.

Der Bruchsaler ist ein CDU-Urgestein in Bruchsal und wirkte von 1980 bis 2013 ununterbrochen im Bruchsaler Gemeinderat. Nicht nur das Ortsschild hat Rainer Konrad vom Freundeskreis Dörr ihm zu Ehren aufgestellt, weil dieser sich maßgeblich um die Instandsetzung des Feldkirchle vor Jahren gekümmert hatte.

Auch der abschüssige Weg, der vom Feldkirchle zu weiteren Stationen des Kreuzwegs führt, trägt seit dem 75. Geburtstag von Dörr einen Namen: natürlich Wolfgang-Dörr-Weg.