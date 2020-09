Was der Traum von Grund und Boden in der Region Bruchsal kostet

Bis zu 700 Euro können pro Quadratmeter Grundstück in Bruchsal fällig werden. Zumindest gibt das der Richtwert an. Die Realität sieht oft anders aus. Häufig liegen die Verkaufspreise weit über dem angegebenen Richtwert. Dennoch ist Bauland gefragt wie nie: die Nachfrage steigt stetig an.

Bauland ist gefragt wie nie. Denn: „Die Anfrage nach Immobilien ist immens“, weiß Alexander Hudak vom Immobilienbüro Engel und Völkers in Bruchsal. Das Angebot ist dagegen sehr gering. „Grundstücke sind eine absolute Rarität“, sagt der Geschäftsführer. Dank der aktuell niedrigen Zinsen würden viele Menschen in Immobilien investieren. Dadurch steige die Nachfrage im Landkreis aber auch bundesweit stetig an, so Hudak.

„Corona hat die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen nicht gebremst“, sagt Michael Schweiger von der Bruchsaler Immobilienagentur Schürrer und Fleischer. „Bei Immobilien gibt es nur die Bewegung nach oben.“ Besonders Städte und Gemeinden mit guter Infrastruktur seien immer mehr gefragt, beispielsweise Bruchsal oder Waghäusel. „Etwas stabiler sind die Preise im ländlichen Bereich, zum Beispiel in Kraichtal“, so Schweiger.

Nachfrage im Frühjahr besonders hoch

Im gesamten Kreis Karlsruhe war die Nachfrage auf der marktführenden Webseite Immobilien-Scout24 im Frühjahr besonders hoch. In Baden-Württemberg gab es 14,8 Prozent mehr Anfragen nach Grundstücken als im Vorjahr. „Die Preise, sowohl für Häuser als auch für Grundstücke kennen nur eine Richtung. Nämlich nach oben“, sagt Silke Birkholz vom Portal. Wer sich den Traum vom Häuslebauen auf dem eigenen Grund und Boden erfüllen möchte, muss inzwischen deutlich mehr zahlen.