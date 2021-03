Wie Fernwärme in Bruchsal den Klimaschutz voranbringen soll

Weniger CO2-Verbrauch, viel erneuerbare Energie: In der Südstadt verlegen die Bruchsaler Stadtwerke gerade ein Fernwärmenetz. Es geht um lokalen Klimaschutz in der Region. Doch mögliche Kunden brauchen einen langen Atem.

Bei der Fernwärme gelten die Dänen als Pioniere – nicht nur, dass in Dänemark bereits 40 Prozent des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energien stammt, rund die Hälfte des Energiebedarfs wird durch Fernwärmenetze geliefert.

Um so mehr freut es die Stadtwerke Bruchsal, dass die Experten des Verbandes „Danish Board of District Heating“ sich für den Aufbau des Fernwärmenetzes in der Bruchsaler Südstadt interessieren. Fernwärme ist einer der Pläne, die die Stadt Bruchsal im Haushalt für 2021 festgehalten hat.

Das Projekt der Dänen ist nominiert als sogenanntes Best-Practice-Beispiel und hat Konkurrenz aus Barcelona und England.