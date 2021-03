Bruchsaler Logistikunternehmen Hegelmann wird zum Corona-Hotspot

Die Fürst-Stirum-Klinik in Bruchsal rüstet sich für eine dritte Infektionswelle. „Auf den Intensivstationen kommen steigende Infektionszahlen mit einer Verzögerung von zwei Wochen an. Wir rechnen für Ende März oder Anfang April mit steigenden Fällen“, erklärt Alexander Tsongas, Pressesprecher der RKH-Klinikholding.

In den vergangenen Tagen stagnierten die Zahlen. In Bruchsal liegen fünf Corona-Patienten, einer davon auf der Intensivstation. In der Rechbergklinik Bretten sind es 15 Patienten, drei werden intensivmedizinisch behandelt.

Nach den Erfahrungen der zweiten Welle, die in den Kliniken ihren Höhepunkt Ende Dezember hatte, will man nach Angaben Tsongas den Einsatz von Betten und Personal tagesaktuell an die Fallzahlen anpassen.