Zerstörtes Steinkreuz zwischen Philippsburg und Oberhausen: Die Steinbrocken schlummern noch im Bauhof

Von unserem Mitarbeiter Werner Schmidhuber

An der Kreisstraße 3537 zwischen Philippsburg und Oberhausen stand noch vor zwei Jahren ein schönes großes Sandsteinkreuz, schreibt BNN-Leser Leo-Max Schmid und erkundigt sich nach dem Verbleib. Wie er gehört habe, sei dieses Votivkreuz einem Verkehrsunfall zum Opfer gefallen.

„Nun ist schon eine lange Zeit vergangen und es tut sich nichts. Warum wird das Kreuz nicht wiederaufgebaut?“, so lautet seine Frage an die Redaktion.

Denkmalamt kommt wegen Zeitnot nicht voran

Seine Nachforschungen haben ergeben: Das Wegkreuz weise einen hohen Denkmalschutz-Wert auf. Allerdings komme das zuständige Denkmalamt aus Zeitnot nicht dazu, etwas zu unternehmen. Auch müsste man erst einen künstlerischen Steinbildhauer finden, der hier etwas reparieren kann, erfuhr Schmid. „Es muss doch eine Haftpflichtversicherung geben, um endlich zu einem Ergebnis zu kommen“, meint der Philippsburger.

Mit einer erfreulichen Nachricht, die auch der zuständige Restaurator bestätigt, können Heimatvereinsvorsitzender Heinz Kraus und Marliese Kullmann vom Bauamt der Gemeinde aufwarten: Das im Oktober vergangenen Jahres zerstörte Steinkreuz wird aller Voraussicht nach im Oktober dieses Jahres wieder am alten Platz errichtet sein.

Beide hatten sich gleich nach dem Verkehrsunfall um das historische Feldkreuz gekümmert und für eine Bewertung des staatlich geprüften Restaurators Michael Dursy in Hockenheim gesorgt. Es bedürfe in diesem Fall „besonderer Fähigkeiten und Kenntnisse in Sachen Restaurierung von Natursteinsubstanz“, ließ der Fachmann wissen und verwies dabei auch auf die Vorgaben der Denkmalpflege. „Die Stabilisierung des Wegkreuzes mittels eines neu anzubringenden U-Profis stellt eine unabdingbare Notwendigkeit dar“, heißt es in der Dursy-Stellungnahme.

Darin schlug er die Firma Ralf Eschelbach, Steinmetz, Bildhauer und Restaurator aus Plankstadt, für die Wiederherstellung vor. Bei dem vier Meter hohen Monument auf einer Plattform, stets mit Blumen umgeben, handelt es sich um ein 120 Jahre altes Sandsteinkreuz mit Korpus. Im Jahre 1900 hatte ein heute nicht mehr bekannter Wohltäter, vermutlich aus Dankbarkeit für irgendeine Hilfe, das Glaubenssymbol gestiftet. Die Inschrift auf dem Sockel stammt aus der „Litanei vom Heiligsten Herzen Jesu“.

10.000 Euro sind für die Restaurierung des Kreuzes mit Transport und Aufbau veranschlagt.

Der Unfall geschah an einem frühen Vormittag. Vermutlich führte ein Aquaplaning dazu, dass eine PKW-Fahrerin aus Philippsburger Richtung ins Schleudern geriet, nach rechts abkam und „mit enormer Wucht“ (so der damalige Polizeibericht) gegen das Kreuz prallte. Ihr passierte nichts, aber das hohe Steinkreuz zerbrach durch den wohl ungebremsten Aufprall in mehrere Teile, die seitdem im Bauhof schlummern.

Die Behebung des Schadens bezifferte der Plankstadter Steinmetz auf knapp 10.000 Euro, einschließlich Transportkosten und Aufbau. Auch müsste die Inschrift am Kreuzpostament gesäubert und neu vergoldet werden, steht in dem Angebot. Große Verdienste um die Reparatur des Mahnmals haben sich Heinz Kraus und Marliese Kullmann erworben, die alle Hebel in Bewegung setzten, um bürokratische und coronabedingte Hürden zu überwinden.

Leserfragen an die BNN-Redaktion

Sicherlich haben wir schon viele Themen bearbeitet, zu denen Sie sich Gedanken gemacht habt. Aber bestimmt gibt es noch viele andere Fragen, die Sie beschäftigen und unter den Fingernägeln brennen.

Wo sollten wir in Ihrer Region unbedingt einmal nachhaken? Wir gehen für Sie auf Recherche. Vielleicht können wir nicht jede Frage beantworten, aber wir werden uns alle ansehen und uns Gedanken machen.

Füllen Sie dazu einfach das unten stehende Formular aus und stellen Sie uns Ihre Frage so präzise wie möglich. Bitte beachten Sie, dass es dabei um ein lokales Thema gehen soll. Falls es einen konkreten Bezug zu einem bestimmten Ort gibt, nennen Sie diesen.