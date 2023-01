Erfolgreich durchstarten – auf der Interkommunalen Ausbildungsbörse in Oberderdingen!

Am 4. Februar erwartet die Interkommunale Ausbildungsbörse in Oberderdingen künftige Berufeinsteiger mit Top-Angeboten

Auf der Suche nach dem passenden Unternehmen für den Start in eine erfolgreiche berufliche Zukunft? Dann auf nach Oberderdingen: Hier findet in der Aschingerhalle am Samstag, 4. Februar, die interkommunale Ausbildungsbörse der Gemeinden Oberderdingen, Sulzfeld, Kürnbach, Sternenfels und Zaisenhausen statt.

Etwa 40 Unternehmen und Institutionen aus den unterschiedlichsten Branchen der Region sind in diesem Jahr mit am Start, darunter unter anderem die Blanc & Fischer Corporate Services GmbH & Co. KG, die Richard Wolf GmbH, die Seeburger AG oder SEW-Eurodrive. Die Ausbildungsbörse, die bereits zum zwanzigsten Mal stattfindet, wird um 9.30 Uhr von Oberderdingens Bürgermeister Thomas Nowitzki eröffnet. Anschließend lädt er bis 13 Uhr zum Informationsaustausch ein. Die Bewirtung erfolgt durch die Leopold-Feigenbutz-Realschule Oberderdingen.

Am Info-Point im Foyer der Aschingerhalle steht ein Ausbildungsverzeichnis aller Ausbildungsberufe zur Verfügung. Dieses kann von den Besuchern kostenlos über einen QR-Code heruntergeladen werden. Das Verzeichnis umfasst rund 140 Ausbildungsberufe sowie Studiengänge. Außerdem erhalten Interessierte Informationen über offene Ausbildungsstellen von Unternehmen, die an der Ausbildungsbörse nicht teilnehmen können.

Zu den Unternehmen, die sich auf der Interkommunalen Ausbildungsbörse in Oberderdingen präsentieren gehören unter anderem folgende Vertreter:

Vom Hauptschulabschluss zur allgemeinen Hochschulreife

Die BSB sind ein Verbund aus gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schulen. Die Abteilung Übergang Schule und Beruf bietet mit den Profilen AVDual und VAB berufliche Vorqualifikationen. Die Berufsfachschulen ermöglichen nach dem Hauptschulabschluss den Weg zum mittleren Bildungsabschluss.

An den Berufskollegs kann sowohl ein Berufsabschluss (z.B. „Staatlich anerkannte/r Assistent/in“) als auch die Fachhochschulreife erworben werden.

Das berufliche Gymnasium wird als Technisches Gymnasium mit den Fachrichtungen Informationstechnik, Technik und Management, Gestaltungs- und Medientechnik und als Sozial- und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium mit der Fachrichtung Gesundheit und Biologie angeboten.

Anmeldeschluss ist der 01. März 2023

Schulangebote: gewerbliche und kaufmännische Berufsschule, Hauptschulabschluss, Hauswirtschaftlich-sozialwissenschaftliche Schule, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien

Kontakt: Berufliche Schulen Bretten Wilhelmstraße 22, 75015 Bretten +49 (721) 93661600 www.bsb-bretten.de

BLANC & FISCHER

BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie: ZUSAMMEN LERNEN, ARBEITEN, MEHR ERREICHEN

In der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie haben vier Unternehmen der BLANC & FISCHER Familienholding, BLANC & FISCHER Corporate Services, BLANCO, B.PRO und E.G.O., ihre Kräfte am Standort Oberderdingen gebündelt.

Nachwuchskräfte können zwischen 17 Ausbildungsberufen und zehn dualen Studiengängen wählen, dadurch haben sie die Möglichkeit, Einblicke in viele verschiedene nationale und internationale Fachbereichen zu bekommen.

Im Bereich Wirtschaftsinformatik wird das Programm StudiumPLUS angeboten. Dieses kombiniert die Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung mit einem Bachelorstudium an der Hochschule Karlsruhe.

Ausbildungsangebote (m/w/d): Chemikant (m/w/d), Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d), Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d), Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung mit dem Schwerpunkt Produktionsanwendungen (m/w/d), Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Fachlagerist (m/w/d), Industriekaufleute (m/w/d), Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Internationales Marketing (m/w/d), Industriemechaniker (m/w/d), Kaufleute für Digitalisierungsmanagement (m/w/d), Kaufleute für Spedition- und Logistikdienstleistung (m/w/d), Konstruktionsmechaniker (m/w/d), Stanz- und Umformmechaniker (m/w/d), Werkzeugmechaniker (m/w/d), Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Engineering Energie- und Umwelttechnik (m/w/d), Bachelor of Arts BWL Digital Business Management (m/w/d), Bachelor of Engineering Elektrotechnik (m/w/d), Bachelor of Arts Industrie (m/w/d), Bachelor of Science Informatik (m/w/d), Bachelor of Science Informationstechnik (m/w/d), Bachelor of Engineering Maschinenbau (m/w/d), Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d), Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d), StudiumPLUS Fachinformatiker Anwendungsentwicklung + Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Kontakt: Santina Panzer, Leiterin der BLANC & FISCHER Ausbildungsakademie Blanc-und-Fischer-Platz 1-3, 75038 Oberderdingen ausbildung@blanc-fischer.com blanc-fischer-corporate-services.com/ausbildungsakademie

Dieffenbacher

Du hast die Schule erfolgreich abgeschlossen und möchtest eine Ausbildung machen, die dir mehr bietet als das Erlernen von theoretischen Inhalten?

Das Dieffenbacher-Ausbildungsprogramm bietet dir neben der Vermittlung von Fachwissen auch jede Menge Abwechslung. Bei Einsätzen direkt auf der Baustelle lernst du unsere Anlagen hautnah kennen und unterstützt das Montageteam vor Ort. Auch nach der Ausbildung fördern wir die individuelle Weiterentwicklung.

Auf den von uns geplanten und gebauten Produktionsanlagen produzieren unsere Kunden verschiedene Holzplatten, bereiten Abfälle zur Wiederverwertung auf oder stellen Kunststoff- und Metallteile her, die z. B. in Autos verbaut werden. Dieffenbacher ist ein unabhängiges Familienunternehmen in der fünften Generation und feiert dieses Jahr das 150. Firmenjubiläum.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker für Betriebstechnik, Mechatroniker – Schwerpunkt Außenmontage, Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker, Technischer Produktdesigner ­– Maschinen- und Anlagenkonstruktion, Industriekaufleute, Kaufleute für Büromanagement

Duale Studiengänge (m/w/d): Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, Holztechnik

Kooperative Studiengänge (m/w/d): Maschinenbau, Electrical Systems Engineering

Kontakt: Nicola Bräumer Heilbronner Straße 20, 75031 Eppingen ausbildung@dieffenbacher.de +49 (7262) 65 5177 www.ichwillzudieffenbacher.de

Gerweck

Das Unternehmen in Gölshausen beschichtet pro Jahr über 6 Milliarden Kontakte mit Nickel, Zinn, Silber oder Gold für verschiedenste Anwendungsgebiete in Branchen Automotiv, Telekommunikation, E-Mobilität und Medizintechnik.

Präzision, Innovation und Zuverlässigkeit lauten unsere Unternehmenswerte. Sie sind der Kompass für unser Handeln und damit das Fundament für unseren Erfolg. Soziale Verantwortung für die Mitarbeiter wird bei uns täglich gelebt.

Bei uns zählt das respektvolle und offene Miteinander. Der Teamgedanke! Wir sind immer auf der Suche nach engagierten und motivierten Mitarbeitern, vom Berufseinsteiger bis zum erfahrenen Spezialisten.

Wir legen Wert auf eine fundierte Einarbeitung, die Weiterentwicklung unterstützen wir mit diversen Schulungs- und Fortbildungsmöglichkeiten.

Heimberger

Das Familienunternehmen der Heimberger GmbH steht mit 130 Mitarbeitern für Kompetenz in der Metallbearbeitung. Auf modernsten Dreh-und Fräsmaschinen fertigen wir hochpräzise CNC-Dreh- und Frästeile für die großen Systemlieferanten des Maschinenbaus, der Medizintechnik und der Automobilindustrie.

Kempf

Unser Angebot reicht über das gesamte Spektrum der Blech- und Rohrbearbeitung, angefangen von der Konstruktion über das Laserschneiden, Abkanten und Schweißen bis hin zur spannenden Bearbeitung und dem Oberflächen-Finish. Dies geschieht entweder nach Angabe, Muster, Zeichnung oder auch nach eigener Konstruktion.

Mit unserem gut ausgebildeten Mitarbeiterteam, mit viel Erfahrung und Einsatzbereitschaft fertigen wir einfache bis hochkomplexe Blech- und Rohrteile in kleinen wie in großen Stückzahlen, sowie komplette Baugruppen.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kaufleute für Büromanagement, Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, Technischer Produktdesigner, Konstruktionsmechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Fachkraft für Lagerlogistik

Duales Studium (m/w/d): Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen

Kontakt: Rüdiger Imhof Schwalbenrain 7, 76703 Kraichtal-Gochsheim ausbildung@kempfgroup.com +49 (7258) 93093-24 www.kempfgroup.de/karriere/ausbildung/

KH TEC

Mit mehr als 120 Mitarbeitern und an 2 Produktionsstandorten, fertigt die KH TEC GmbH hochwertige Produkte aus Edelstahl und ist namhafter Lieferant für die Getränke-, Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik- und chemische Industrie.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Zerspanungsmechaniker/in, Konstruktionsmechaniker/in, Technischer Produktdesigner/in

Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Engineering (Maschinenbau – Verfahrenstechnik)

Kontakt: Marius Knodel An der Hessel 5, 75038 Oberderdingen Job@kh-tec.de +49 (7045) 980 0 www.kh-tec.de

Lachowitzer Bau

Heute zählt die Lachowitzer Bau GmbH 20 Mitarbeiter, unter welchen vom Bauhelfer bis hin zum Diplom-Ingeniuer alles vertreten ist. Wir stehen für zufriedene Kunden durch fachmännische Beratung, korrekte Ausführung, Flexibilität und Termintreue. Unsere Fachkompetenz gewährleistet zusammen mit unseren Architekten und Ingenieuren eine erfolgreiche Partnerschaft. Die Zukunft unserer Umwelt sichern wir mit dem Einsatz von umweltfreundlichen und hochwertigen Materialien.

Wir geben unser Wissen und Erfahrung an unsere Lehrlinge weiter und bauen somit qualifizierte Fachkräfte auf. Mit sehr gut ausgebildeten und leistungsbereiten Mitarbeitern liefern wir zukunftsweisende und höchste Qualität am Bau. Offene Kommunikation nach Innen und Außen stärkt unser Betriebsklima und gewährleistet eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Partnern.

Lebenshilfe

„Menschen mit Behinderungen stehen im Mittelpunkt des Handelns“

Die Lebenshilfe Bruchsal-Bretten bietet für erwachsene Menschen mit Behinderungen neben Arbeitsplätzen in Produktion und Dienstleistung, Förder- und Betreuungsgruppen oder im Berufsbildungsbereich die Möglichkeit, eine geeignete Wohnform innerhalb der Einrichtung zu finden. Familien von Kindern mit Handicap begleitet und unterstützt der Verein von der Geburt des Kindes an. Senioren mit Behinderungen finden hier eine Tagesbetreuung.

Ausbildungsangebote (m/w/d): Heilerziehungsp­flege, Heilerziehungsassistenz, Generalistik, Altenp­flegehilfe

Duales Studium (m/w/d): Bachelor of Arts Soziale Arbeit, Bachelor of Arts Sozialpädagogik und Management

FSJ/BFD

Kontakt: Oliver Portugall Im Fuchsloch 5, 76646 Bruchsal oliver.portugall@lebenshilfe-bruchsal.de +49 (7251) 715318 https://fsj.lebenshilfe-bruchsal.de/

Neumo

In Flow. Globally. Together. Unser Kosmos dreht sich rund um das Thema Edelstahl

Die NEUMO-Ehrenberg-Gruppe ist eine global operierende Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Knittlingen. Wir entwickeln, produzieren und liefern Rohre, Komponenten, Behälter und Wärmetauscher aus Edelstahl und Sonderlegierungen. Unsere Produkte kommen hauptsächlich in der Pharmazie, Biotechnologie, Chemie und Lebensmittelindustrie zum Einsatz.

Ausbildungsmöglichkeiten (w/w/d): Zerspanungsmechaniker (m/w/d), Konstruktionsmechaniker (m/w/d), Fachkraft für Lagerwirtschaft (m/w/d), Industriekaufmann (m/w/d)

Kontakt: Sonja Beck Henry-Ehrenberg-Platz 1, 75438 Knittlingen +49 (7043) 36 129 s.beck@neumo.de www.neumo.de/Karriere

Polytec

PASSION CREATES INNOVATION

Die 1986 gegründete POLYTEC GROUP ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt weltweit rund 3.400 Mitarbeiter und bietet seinen Kunden seit mehr als 35 Jahren Erfahrung und Know-how als Komplettanbieter im Bereich Spritzguss, als Spezialist für faserverstärkte Kunststoffe, als Hersteller von Original-zubehörteilen aus Kunststoff und Edelstahl.

POLYTEC zählt renommierte Weltmarken der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie zu ihren Kunden, beliefert zunehmend aber auch Märkte außerhalb dieses Sektors.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker für Betriebstechnik, Industriekaufleute, Chemikant, Industriemechaniker

Kontakt: Reinhold Mader Alte Münzesheimer Str. 4, 76703 Kraichtal-Gochsheim +49 (7258) 9279-171 jobs.polytec-group.com

Richard Wolf

Die Richard Wolf GmbH ist ein mittelständisches Medizintechnik-Unternehmen, das ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Endoskopie und die extrakorporale Stoßwellenbehandlung anbietet. Die Firmengruppe Wolf hat mit mehr als 100 Jahren Erfahrung maßgeblichen Anteil an der Entwicklung innovativer Medizinprodukte und an der kontinuierlichen Weiterentwicklung von patientenschonenden minimal-invasiven Behandlungsmethoden.

Als 1A ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald stehen wir für umfassende, praxisnahe Ausbildungsmöglichkeiten.

Richard Wolf beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter. Mit 18 Niederlassungen sowie 130 Auslandsvertretungen ist das Unternehmen international bestens aufgestellt. Der Hauptsitz und Standort für Produktion, Entwicklung und Vertrieb ist Knittlingen in Baden-Württemberg.

Unsere Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Industriemechaniker, Elektroniker für Geräte und Systeme, Technische Produktdesigner Produktgestaltung und –konstruktion, Feinoptiker, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatiker, Industriekaufleute

Duale Studiengänge (m/w/d): Bachelor of Engineering DHBW-Studiengang Mechatronik Bachelor of Science DHBW Studiengang Informatik

Kontakt: Tilo Schneider Pforzheimer Str. 32, 75438 Knittlingen ausbildung@richard-wolf.com +49 (7043) 35-0 www.richard-wolf.com

Stadtwerke Bretten

Die Stadtwerke Bretten GmbH ist ein modernes und kundenorientiertes Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen.

In Bretten und in der Region Kraichgau versorgen wir ca. 30.000 Haushalte mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Als regional verwurzeltes Unternehmen und 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Bretten setzen wir Zeichen im Ausbau regenerativer Energien und in der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen.

Schulabgänger erhalten ausgezeichnete Chancen und einen optimalen Startpunkt für ihren aussichtsreichen Berufsweg. Für alle Azubis bei den Stadtwerken Bretten gelten ein Urlaubsanspruch von 30 Tagen und eine 39 Stunden-Woche mit der Möglichkeit, die eigenen Arbeitszeiten mitzugestalten. Das Azubigehalt ist tariflich geregelt. „On top“ gibt es sogar noch ein anteiliges 13. Monatsgehalt, vermögenwirksame Leistungen, Zuschüsse für Fahrtkosten und Lernmittel.

Regelmäßige Azubitreffen und -ausflüge sowie die Teilnahme am firmeneigenen Gesundheitsprogramm sorgen für eine perfekte Kombination aus Arbeit und Spaß.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik, Fachangestellter für Bäderbetriebe, Industriekaufleute

Duale Studiengänge (m/w/d): Maschinenbau Studienrichtung Versorgungs- und Energiemanagement

Kontakt: Frau Velitselos Pforzheimer Straße 80-84, 75015 Bretten personalwesen@stadtwerke-bretten.de +49 (7252) 913-123 www.stadtwerke-bretten.de/karriere

Volksbank Bruchsal-Bretten

Die Volksbank Bruchsal-Bretten eG ist ein attraktiver Arbeitgeber, der in der Region stark verwurzelt ist.

Solidarität, Fairness, Partnerschaftlichkeit und Regionalität – diese genossenschaftlichen Werte sind für die Volksbank Bruchsal-Bretten als Arbeitgeber maßgeblich. Kollegiale Nähe und Verbundenheit, Professionalität in einer positiven Atmosphäre, Rückhalt im Team und interessante Entwicklungsmöglichkeiten – all das ist bei der Volksbank Bruchsal Bretten gelebte Kultur.