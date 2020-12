Der Weg zurück sei nicht leicht. Das erlebte Franz-Josef Prim in seiner Zeit als wohnungsloser Mensch mit. Im Julius Itzel Haus in Bruchsal bekommen Betroffene Hilfe. Voraussetzung ist, dass sie diese annehmen.

Zurück auf die Straße zu gehen, das war für Nadine Reißberg im Herbst 2019 keine Option. Denn dort lebte sie als Jugendliche bereits für einige Monate. Rund 20 Jahre später steht sie vor dem selben Schicksal. Dieses Mal sucht sie sich aber Hilfe in einer Notunterkunft für Wohnungslose. Im Herbst 2020 bezieht sie dann wieder eine kleine Wohnung. Ohne Hilfe wäre das nicht möglich gewesen, sagt die 42-Jährige.

Mit dem Tod ihres Mannes verliert Reißberg den Halt. Dann geht alles ganz schnell. Die Miete des Hauses in Höhe von 1.700 Euro kann sie nicht mehr bezahlen. „Das ist nicht abwendbar gewesen“, sagt sie. Jahrelang habe sie erst die eigene Mutter, dann die Schwiegermutter und letztlich ihren Mann gepflegt. Einen Beruf übt die ausgebildete Verkäuferin darüber hinaus nicht aus.

Hinter Wohnungslosigkeit stecken oft traumatische Erfahrungen, wie Missbrauch, Gewalt und einschneidende Lebensereignisse. Sebastian Benz / Leiter des Julius Itzel Hauses in Bruchsal.

„Ich war total überfordert – schon mit der Post“, sagt Reißberg. Sie leidet unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom. Aus finanzieller Not heraus kommt sie zunächst bei Freundinnen unter. Das funktioniert aber nur kurzzeitig. Eine neue Wohnung ohne festes Gehalt findet sie nicht. Zwei Nächte schläft Reißberg in ihrem Auto. Sie steht vor der Wahl: Wiederholt ein Leben auf der Straße oder die Scham überwinden. Dann wendet sie sich ans Julius Itzel Haus in Bruchsal. Dort wird sie in der stationären Unterkunft aufgenommen. „Wenn man sich Hilfe sucht, bekommt man sie auch.“

Für Sebastian Benz, Leiter des Julius Itzel Hauses, steht fest: „Hinter Wohnungslosigkeit stecken oft traumatische Erfahrungen, wie Missbrauch, Gewalt und einschneidende Lebensereignisse.“ Viele Betroffene seien in problembehafteten Familienverhältnissen aufgewachsen. „Denkbar schlechte Startbedingungen für ein gesichertes Leben in der Gesellschaft“, so Benz. Die Scham sei dann das Hauptproblem, warum viele Menschen sich keine Hilfe suchten. Sie ziehen sich zurück, das persönliche Gefühl des Versagens überwiegt. „Wir könnten deutlich mehr Menschen davor schützen, ihren Wohnraum zu verlieren“, sagt er.

Oft erreiche man die Betroffenen aber zu spät. Genau hier setzt das geplante Präventionsprojekt des Landkreises Karlsruhe an. Die Wohnungslosigkeit erlebten die meisten als weiteres Trauma in ihrem Leben. „Man hat keinen persönlichen Schutzraum mehr und ist der Duldung der Öffentlichkeit ausgeliefert“, erklärt Benz. In den Notunterkünften gebe es keine Privatsphäre, Ängste etwa um die Habseligkeiten begleiten den Alltag.

Vorurteile fördern den Rückzug der Betroffenen aus der Gesellschaft

Das fehlende Sicherheitsgefühl mache die Menschen krank. Franz-Josef Prim erkannte in seiner Zeit in den Unterkünften aber noch ein weiteres Problem: „Die Gesellschaft geht zu Wohnungslosen auf Distanz“, sagt der 54-Jährige. Der Umgang führe dazu, dass Betroffene irgendwann nicht mehr Teil davon sein möchten. Die Motivation und die Kraft gehen aus. Sie wenden sich ab und nehmen die Hilfsangebote nicht wahr.

Ich habe die Zeit dort genutzt, um mich wieder aufzubauen Franz-Josef Prim / ehemaliger Wohnungsloser

Prim arbeitete früher als Qualitätskontrolleur. Nach einem Arbeitsunfall hat er gesundheitliche Probleme. Er verlor seinen Job, das Geld für die Miete ging aus. Etwa ein halbes Jahr schlief er unter freiem Himmel. Mit Beginn der kälteren Jahreszeit wandte er sich an die stationäre Unterkunft. „Ich habe die Zeit dort genutzt, um mich wieder aufzubauen“, so Prim. „Jetzt gehöre ich zu den Glücklichen, die wieder eine Wohnung haben.“

Doch diesen Weg schlagen nicht alle ein, erzählt Nadine Reißberg. Sie habe erlebt, dass die Spirale bei Wohnungslosigkeit schnell noch weiter nach unten gehe. „Die Sucht ist nicht der Ausweg“, kritisiert Reißberg. Manchmal müsse man den Schmerz aushalten. Es sei nicht immer leicht gewesen, Alkohol und Drogen aus dem Weg zu gehen. „Mit der Wohnungslosigkeit kommt man in gewisse Kreise. Da wird einem viel angeboten.“ Nicht nachzugeben, erfordere Disziplin, sagt sie.

Der Rückfall droht bei psychischer Instabilität

Der nächste Schritt in ihrem Leben ist eine Kur, um die Erlebnisse ihrer Vergangenheit aufzuarbeiten. „Sonst könnte ich vielleicht zurückfallen“, sagt sie. Danach ist es ihr Ziel, eine Arbeit zu finden. Durch den Verlust ihres Mannes, mit dem sie fast 20 Jahre verheiratet war, sei jedoch ein großes Loch in ihrem Leben entstanden. „Jetzt muss ich alles alleine machen.“

Präventionsprojekt Der Landkreis Karlsruhe will den Verlust von Wohnungen vermeiden, bevor es zu spät ist. Daher startet er – vorerst befristet auf zwei Jahre – gemeinsam mit zwölf Kommunen ein Präventionsprojekt. An der neugeschaffenen Stelle sollen künftig Informationen von Behörden, Ämtern und Institutionen zusammenlaufen, die darauf hindeuten, dass ein Mensch wohnungslos wird. „Wir wollen etwas tun, wenn noch etwas zu retten ist“, sagt Michael Bolek, Leiter des Amtes für Grundsatz und Soziales im Landkreis Karlsruhe. „Es braucht diese zentrale Stelle, an der die Informationen zusammenlaufen“, sagt Sebastian Benz, Leiter des Julius Itzel Hauses in Bruchsal. Die Einrichtung betreut wohnungslose Menschen im gesamten Landkreis Karlsruhe – stationär und ambulant. Die Zahlen seien 2020 gestiegen. Er erwartet, dass dieser Trend 2021 weitergehe. Von drohenden Kündigung des Mietverhältnisses erfahre er durch Behörden oder Vermieter. Doch den Kontakt zu den Betroffenen müsse man zeitintensiv aufbauen. „Man kann sie nur so mit den Angeboten erreichen“, sagt Benz. Wird die Wohnungslosigkeit erstmal verhindert, gewinne man Zeit, sich mit den Problemen der Menschen zu beschäftigen. „Wer einmal auf der Straße oder in einer Notunterkunft lebt, kommt da nicht mehr so leicht weg.“

Bereits im Alter von 30 Jahren war Reißberg in Therapie aufgrund von Missbrauch in der Kindheit. Mit 18 Jahren lief sie nach einem Streit mit ihrem Vater von Zuhause weg. Ihr späterer Mann holte sie von der Straße. Als sie nach dessen Tod das Haus verlassen muss, verschenkt sie das meiste ihres Hausstands an bedürftige Menschen. Beim Einzug in ihre neue Wohnung ein Jahr später habe sie vieles von Freunden und Bekannten geschenkt bekommen. „Ich bin davon überzeugt, dass alles Gute, was man im Leben tut, auch wieder zurückkommt.“