Beste Zukunftsperspektiven: Pflege- und Sozialberufe in der Region

Solange es den Menschen gut geht, denken die wenigsten an Alten- und Krankenpflege. Doch wenn man selbst oder geliebte Angehörige betroffen sind, ist man froh und dankbar für die gut ausgebildeten Fachkräfte, die in diesem Berufsfeld jeden Tag dafür sorgen, dass den betroffenen Personen beste Pflege zukommt.

Egal ob es um eine plötzlich auftretende Erkrankung, einen Unfall oder altersbedingte Beschwerden geht: Angehörige kommen bei der Versorgung ihrer Liebsten oft an ihre Grenzen. Doch zum Glück ist gut ausgebildete Hilfe nicht fern. Denn in der Region finden sich zahlreiche Unternehmen, die sich auf die Versorgung und Pflege älterer und kranker Mitmenschen spezialisiert haben.

Aber auch hier ist der Fachkräftemangel spürbar. Dabei bieten gerade Unternehmen in diesem Sektor beste Zukunftsperspektiven durch sichere Arbeitsplätze. Wer aktuell auf der Suche nach einer Stelle als Pflegefachkraft ist oder mit dem Gedanken spielt, eine Umschulung in diesen Berufszweig in Angriff zu nehmen, findet in der Region beste Jobchancen.

Diese Unternehmen bieten freie Stellen:

AWO Ambulante Dienste

Berufe: Pflegekräfte (m/w/d)

Kontakt: Sebastian Emmert, Tel.: +49 (7251) 713037, E-Mail: s.emmert@awo-ka-land.de

Webseite: www.awo-stellenbörse.de

Adresse: Heinrich-von-Kleist-Straße 2, 97688 Bad Kissingen

Diakoniestation Stromberg

Berufe: Examinierte Pflegekräfte (m/w/d) auf 520-€-Basis – 100% ab sofort gesucht!

Kontakt: Gabriele Klingel, Tel.: +49 (7043) 900582, E-Mail: g.klingel@diakonie-stromberg.de

Webseite: www.diakonie-stromberg.de/stellenboerse

Adresse: Frankfurter Str. 4, 75433 Maulbronn

Diakoniestation Südlicher Kraichgau e.V.

Berufe: Pflegekräfte (m/w/d)

Kontakt: Heike Schwarz, Tel.: +49 (7269) 91960, E-Mail: pdl@diakoniestation-suedlicher-kraichgau.de

Webseite: www.diakoniestation-suedlicher-kraichgau.de

Adresse: Kronenstr. 1, 75056 Sulzfeld

Pflegedienst mit Leib und Seele

Berufe: Mitarbeiter (m/w/d) in Pflegedienst

Kontakt: Martina Papa, Tel.: +49 (7251) 3926861, E-Mail: info@pflegedienstmitleibundseele.de

Webseite: www.pflegedienstmitleibundseele.de

Adresse: Friedhofstraße 11, 76646 Bruchsal

RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe