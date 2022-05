Volksbank Bruchsal Bretten setzt auf genossenschaftliche Werte: Schon immer. Jetzt. Und in Zukunft!

Als regionale Genossenschaft ist für die Volksbank Bruchsal-Bretten eine nachhaltige Ausrichtung bei weitem nichts Neues. Vor über 150 Jahren wurden Genossenschaften aus einer Initiative vieler Bürger heraus gegründet, die gemeinsam ein Ziel erreichen wollten.

Gemeinschaft, Solidarität und Partizipation vereint mit verantwortungsbewusstem Handeln in der Region – wie es auch die Dimensionen der Nachhaltigkeit beschreiben. Als regionale Genossenschaftsbank sieht sich die Volksbank Bruchsal-Bretten ihren Mitgliedern und der Region verpflichtet und leistet nachhaltiges Engagement.

„Wir l(i)eben Nachhaltigkeit und übernehmen Verantwortung!“

Unter diesem Motto beschäftigt sich die Volksbank Bruchsal-Bretten intensiv mit Nachhaltigkeit. Dazu gehört für die Genossenschaftsbank aber zunächst einmal die Begriffsklärung. Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde und wird häufig mit Umwelt- und Klimaschutz gleichgestellt.

Für die Volksbank Bruchsal-Bretten geht ein nachhaltiges Verhalten aber weit darüber hinaus und berücksichtigt alle Dimensionen der Nachhaltigkeit gleichermaßen.

Ökologie, Ökonomie & Soziales

Die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit meint den Schutz der Umwelt und Natur. Ein verantwortungsbewusster und schonender Umgang mit Ressourcen und Rohstoffen steht hier im Fokus. Ökonomische Nachhaltigkeit stellt die regionale Wertschöpfung in den Vordergrund.

Hier geht es insbesondere um einen fairen Umgang im Unternehmen und gute Unternehmensführung, um Bildung, aber auch um Kooperation und Partizipation, Ressourceneffizienz und Gleichstellung.

In der sozialen Nachhaltigkeit stehen Werte wie Solidarität und Gemeinschaft im Fokus. Gesellschaftliches Engagement und die Übernahme von Verantwortung für Mitmenschen sind ebenso wichtig, wie Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Lebensqualität.

Regionale Verantwortung, Partizipation & Teilhabe

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie & Soziales, werden in der Volksbank Bruchsal-Bretten dabei stets mit Mitgliederorientierung verwirklicht. So sieht sie sich als regionale und nachhaltige Genossenschaft in der Verantwortung, Förderer und Unterstützer in der Region zu sein. Damit erfüllt sie nicht nur ihren Förderauftrag, der in der wirtschaftlichen Förderung ihrer Mitglieder besteht, sondern leistet gesellschaftliches Engagement für und in der Region.

Ob mit Förderprogrammen oder Kooperationen zum Auf- und Ausbau der finanziellen Allgemeinbildung, über die Vernetzung von regionalen Projekten und deren Initiatoren mit Spendern auf ihrer Crowdfunding-Plattform, oder durch das soziale und gesellschaftliche Engagement ihrer Bankstiftung, die seit über 10 Jahren Vereine und gemeinnützige Einrichtungen in der Region bei ihren Projekten unterstützt, aber auch eigene Förderprojekte initiiert, nimmt die Volksbank Bruchsal-Bretten ihre unternehmerische Verantwortung für ihre Mitglieder und in der Region wahr.

Dabei steht für sie die Mitgliedereinbindung, deren Partizipation und Teilhabe an oberster Stelle. Mitbestimmung, zum Beispiel im Rahmen ihrer Mitgliederakademie oder ihres Mitgliedernetzwerkes, sieht die Volksbank als wesentlichen Teil ihrer genossenschaftlichen Idee.

Die „Mitmachbank“, die mit über 64.500 Mitgliedern die größte Personenvereinigung in der Region abbildet, macht damit Mitgliedschaft erlebbar und nutzt die Kraft ihrer Gemeinschaft – ganz nach der Idee „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“.

Genossenschaftliche Idee & nachhaltige Geldanlage am Kraichtaler Klimatag

Mitgliedereinbindung erfolgt für die Genossenschaft auch im Rahmen des Klimatages 2022 der Projektgruppe Klima in Zusammenarbeit mit der Stadt Kraichtal. Am ersten Kraichtaler Klimatag am 21. Mai 2022 beteiligte sich die Volksbank Bruchsal-Bretten mit einem Messestand, an dem die Bankmitarbeiter über ihre genossenschaftliche Idee, deren Werte sowie über die Vielfalt der Genossenschaften hier in der Region berichteten. Gleichzeitig wurde zur Nachhaltigkeitsarbeit in der Volksbank informiert – als wesentlichen Teil der genossenschaftlichen DNA.

In zwei Vorträgen berichtete Vorstandsmitglied Dimitrios Meletoudis zum Thema der „nachhaltigen Geldanlage“ und zeigte den Besuchern, wie eine nachhaltige und gleichzeitig karitative Geldanlage in diesem Frühjahr ein gemeinnütziges Vorhaben der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten unterstützte.