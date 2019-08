Traktorfahrer stürzt in Achern in einen Bach und wird eingeklemmt

Anzeige

Am Samstag ist ein 85-jähriger Mann in Achern/Fautenbach mit seinem Traktor in einen Bach gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 20.00 Uhr in der Straße Am Waldweg unterwegs, als er in den Bach stürzte und dabei eingeklemmt wurde. Die eingesetzten Feuerwehren Achern und die Abteilung Fautenbach konnten den Fahrer bergen. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt und musste in eine umliegende Klinik eingeliefert werden. Am Traktor entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Das Polizeirevier Achern hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(ots/BNN)