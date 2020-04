Bülent Ceylan kommt drei Mal zur „Drive Hin“-Bühne in Baden-Baden

Anzeige

Nach dem erfolgreichen Start des „Drive Hin“-Autokinos am vergangenen Wochenende hat Rantastic-Chef Jens Dietrich schon neue Pläne. Im Mai soll mit der Gruppe Oropax auch Open-Air-Comedy starten. Ihnen folgen weitere Comedians wie Ingo Appelt, Christoph Sonntag oder Mirja Boes. Und jetzt kommt’s: Für drei Termine Ende Mai ist es Dietrich gelungen, Comedy-Star Bülent Ceylan für Auftritte unter freiem Himmel zu gewinnen.

Am 22., 23. und 24. Mai wird der Mannheimer Komiker sein neues Programm „Luschtobjekt“ auf der Open-Air-Bühne in Baden-Baden präsentieren. Das bestätigte Dietrich unserer Redaktion am Donnerstagnachmittag.

Bülent Ceylan ist immer live auf der Bühne, direkt vor den Autos

„Er ist dabei immer live, auf der Bühne direkt vor den Autos“, sagt Dietrich. „Nur wenn es Katzen hagelt, wird er im Rantastic auf der Bühne stehen und per Live-Stream übertragen werden. Wir suchen aber parallel auch noch nach einer Lösung für eine überdachte Bühne“, so der Rantastic-Chef.

Schon zu Beginn der Corona-Einschränkungen hatte das Rantastic-Team die Idee zum Live-Programm der anderen Art, erzählt Dietrich. „Wir holen die Künstler und lassen sie vor den Autos spielen. Das Autokino bieten ja viele jetzt an, aber das Live-Programm macht nicht jeder.“

Die Tickets für Bülent Ceylan im „Drive Hin“ sind ab dem Nachmittag des 28. April im Vorverkauf über die Rantastic-Internetseite erhältlich.