Marshall & Alexander wollen getrennte Wege gehen und Soloprojekte starten

Anzeige

Das Ende ist besiegelt: Das Duo Marshall & Alexander will im kommenden Jahr noch einmal gemeinsam auf Tournee gehen und dann die Zusammenarbeit im November 2020 beenden. Das gab die Agentur von Marc Marshall und Jay Alexander bekannt.

Völlig überraschend kommt die Trennung nicht. Zuletzt waren der Bariton Marshall und der Tenor Alexander immer öfter auf Solopfaden unterwegs, was immer wieder Anlass zu Trennungsgerüchten gab. Das letzte gemeinsame M&A-Album erschien bereits im Jahr 2011.

Marc Marshall aus Baden-Baden, Sohn von Schlagerstar Tony Marshall, und der gebürtige Pforzheimer Jay Alexander hatten sich Anfang der 90er-Jahre beim Studium an der Musikhochschule in Karlsruhe kennengelernt.

Mehr zum Thema: Marshall & Alexander füllten im Sommer drei Abende lang die Volksschauspiele in Ötigheim

In der über 20-jährigen Duo-Karriere haben sie von Schlager bis Pop und sakraler Musik ein breites musikalisches Spektrum abgedeckt. Dabei feierten sie erfolgreiche Tourneen und waren in zahlreichen TV-Produktionen zu Gast.

Viele emotionale Höhepunkte erlebt

„Bis heute sind Marc und ich ein einzigartiges musikalisches Duo,das seinen Gesang über die Grenzen Deutschlands hinaustragen durfte“, wird Jay Alexander in einer Pressemitteilung der M&A-Agentur in Baden-Baden zitiert. Gemeinsam hätten sie „viele, wunderbare, emotionale Höhepunkte“ erlebt. Die Harmonie der Stimmen, so Marc Marshall, sei zu einem Markenzeichen geworden.

Das Duo will so abtreten wie die Karriere begann: „Voller Hingabe, Leidenschaft und unbändiger Freude darauf, die Menschen mit unserem Gesang glücklich zu machen.“

Zum Abschied nochmals drei Konzert in Ötigheim

Künftig wollen sich beide neuen „künstlerischen Herausforderungen“ widmen. „Wir haben begonnen, uns auf solistische Ambitionen zu konzentrieren“, zitiert die Agentur Marc Marshall. Auf dem Tourplan stehen wiederum drei Open-air-Konzerte auf der Bühne der Volksschauspiele Ötigheim (26. bis 28. August).