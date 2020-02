Gartenschau: Das Ziel in Bretten heißt grüne Urbanität

Anzeige

„Höchst spektakuläre Ideen“ verspricht Martin Wolff und deutet auf Vorher-Nachher-Bilder innerstädtischer Flächen an den Stellwänden hinter sich. Laut Brettens Oberbürgermeister sei die „kleine Gartenschau eine große Nummer für die Stadt“. Er ist zuversichtlich bezüglich der Bewerbung Brettens um das Grünprojekt für den Zeitraum 2031 bis 2035. „Ich gehe fast davon aus, dass wir den Zuschlag erhalten.“

Die Bruttokosten der gesamten Daueranlage beziffern sich laut Machbarkeitsstudie, also den Bewerbungsunterlagen, auf knapp 21,3 Millionen Euro. Rund 20 Millionen Zuschüsse seien aber schon realisierbar. Und sollte der Zuschlag nicht erfolgen, seien die Pläne dennoch umsetzbar, in ebenfalls 15 Jahren, so die Verwaltungsvertreter.

Hoffnungen ruhen auf einer Umgehungsstraße

„Der Gemeinderat steht hinter den Vorhaben“, so der OB. Für die Fördergelder müssten dann mehrere Töpfe mit höherem Zeitaufwand bemüht werden. Im Falle eines Zuschlags stehe die Finanzierung lediglich schneller und einfacher. Das Konzept aber sei und bleibe das Stadtentwicklungskonzept. Integriert werde auch das Mobilitätskonzept der Stadt. „Wir wollen mehr menschen aufs Rad bringen“, so der OB.

Der dickste Brocken ist die Brühlgrabenpromenade. Für geplante gut 4,6 Millionen Euro soll aus der bisher beidseitig zweispurigen Wilhelmstraße (B294) ein grünes Band mit offenem Wasserlauf werden. Wolff setzt darum große Hoffnung auf eine Umgehungsstraße.

Weg von der Dominanz des Autoverkehrs

Denn statt bisherigen Transitverkehrs sollen hier auf dann je einer Spur beidseitig vor allem Rad- und Ebike-Fahrer neben Passanten Platz finden. Im gewonnenen Raum soll der Brühlkanal erlebbar werden. Er verläuft hier bisher wenig beachtet in einem engen Kanal. Sein Gewässerprofil werde renaturiert.

Nebenan, auf dem bisherigen Parkplatz der BSB (Berufliche Schulen Bretten) sollen sich Wege durch einen öffentlichen Campuspark schlängeln. Autos finden laut Plan im benachbarten Parkhaus mit begrünten Fassaden Platz. Hierfür sei der Landkreis ins Boot zu holen, so Wolff.

Viel Wasser und Grün in der Stadt

Die Grünfläche erstreckt sich bis an den Saalbach. Dieser wird über Stufen zugänglich. Auch ragt hier eine Bühne – beispielsweise fürs Peter-und-Paul-Fest nutzbar laut OB – übers Wasser (siehe Visualisierung). Beide Ufer sind durch Stege verbunden.

Die von Gartenschauen erwünschten strukturellen Impulse seien bei den Pluspunkten an „Aufenthaltsqualität“ hier wie auf den weiteren Flächen gegeben. Denn es profitierten neben Einwohnern und Bewohnern ansässiger Seniorenwohneinheiten auch Mitarbeiter hiesiger Firmen und Touristen, so der OB – alles dank gesteigerter Attraktivität der Stadt.

An mancher Ecke sollen „Defizite, wie sie jede Stadt hat“ laut Stadtbaumeister Karl Velte verschwinden. Das Gesamtkonzept werde die Stadt verändern, gemäß Gartenschau-Motto „Bretten verwandelt“.

Die kleine Gartenschau ist eine große Nummer für die Stadt

Martin Wolff, Oberbürgermeister Brettens

Eine grüne Lunge zur Kühlung der Stadt, sehen Wolff und sein Bürgermeisterkollege Michael Nöltner auf dem Areal der Wertheimgruppe. Noch befindet sich hier der Hagebaumarkt. Eine Ersatzfläche für diesen gebe es – mehr wollen beide noch nicht preisgeben.

Zwischen Wilhelmstraße und Kraichgaucenter gelegen, eröffne sich auf der Fläche die Chance für ein ganz neues, ein grünes Entree der Stadt. Der OB stellt sich darauf „eventuell auch zwei je fünfstöcktige Wohnkomplexe in nachhaltiger Holzbauweise“ vor „mit je vier Wohneinheiten pro Stockwerk“. Nöltner erwärmt sich für den Bach und Retentionsräume im Falle von Hochwasser.

Stätte für lebendige Kultur

Auch an die Kultur, Veranstaltungen von Lesungen über Konzerte zum Poetry-Slam ist gedacht. Im plangemäß nach Osten erweiterten Stadtpark oberhalb des Sporgassenparkplatzes soll – nach Vorbild des bisherigen Sommers im Park – ein lebendiger Kulturort entstehen, zu realisieren im zweiten Bauabschnnitt des Sporgassenvorhabens.

Ein öffentlicher Sport- und Mobilitätspark soll die Grünfläche am Simmelturm in der Withumanlage mit Spielplätzen oder Bodensprudlern beleben.

Infoveranstaltung am 11. März

Die Bevölkerung werde laut OB Wolff Anregungen einbringen sollen und dürfen. Zuvor aber kommt die Prüf-Kommission am 1. April nach Bretten. Sie besteht unter anderem aus Vertretern von Städte- und Gemeindetag, Landesgartenbauverband oder auch verschiedenen Landesministerien. Eine erste Bürgerinformation findet zum Gesamtkonzept am 11. März im „Grüner“ statt.