Anzeige

Erneut Großeinsatz an der Brettener Schillerschule: Rund 30 Kinder haben am Montagmorgen erneut über Atemnot und Hautrötungen geklagt; vier Personen sollen nach ersten Erkenntnissen bewusstlos ein. Schuld soll – wie am Freitag – der Eichenprozessionsspinner sein, dessen Haare die starken allergischen Reaktionen auslösen.

Zur Zeit sind Polizei, Feuerwehr, DRK und mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Hilfe zum BNN-Newsletter

Datenschutzerklärung