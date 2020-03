Anzeige

Es klingt nach einem ekligen Internet-Fake: Eine Frau postet Fotos von einem hautfarbenen Fremdkörper, der an einen Wurm erinnert. Der soll aus einer H-Milch-Packung stammen. Die Frau gibt an, sie habe diese Milch in der Lidl-Filiale in Oberderdingen gekauft. Der Beitrag wird mehr als 20.000 Mal geteilt. Unsere Recherche ergibt: Die Geschichte der Frau stimmt.

Joachim Thierer, Leiter der zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörde des Landratsamtes Karlsruhe, bestätigt den Fall. Nach dem Hinweis einer Frau sei ein Mitarbeiter der Behörde nach Oberderdingen gefahren. Dort habe er den „Fremdkörper“ und die Milchpackung entgegengenommen.

War ein Wurm in der Milch?

Thierer kann nicht sagen, ob es sich dabei um einen Wurm handelt oder nicht. Der „Fremdkörper“ werde derzeit im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe untersucht. Mit einem Ergebnis sei Dienstag oder Mittwoch zu rechnen. Die Frau habe auch von einem zweiten Fremdkörper gesprochen. Diesen konnte der Mitarbeiter jedoch nicht entgegennehmen.

Laut Thierer war der Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung auch in der Lidl-Filiale in Oberderdingen, um eine Milch derselben Charge für eine Vergleichsprobe zu bekommen. Das sei jedoch nicht möglich gewesen, da die entsprechende H-Milch ausverkauft gewesen sei.

Noch ist unklar, ob Lidl einen Produkt-Rückruf starten muss

Thierers Behörde habe die Filiale in Oberderdingen informiert. Auch die Lebensmittelüberwachungsbehörden sind eingeschaltet, die für die Lidl-Zentrale und die betroffene Molkerei zuständig sind. Nach Angaben der Lidl-Filiale gegenüber der Behörde habe es bisher keine weiteren Beschwerden gegeben.

Ob es einen Rückruf des Produkts geben muss, ist nach Aussage von Thierer noch unklar. Eine am Dienstagmorgen von unserer Redaktion gestellte Anfrage konnte Lidl bisher nicht beantworten.

Bei dem betroffenen Produkt handelt es sich laut Behörde um „Milbona haltbare fettarme Milch“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.6.2020. Die Chargennummer wird mit „G1641 41“ angegeben.

Der tausendfach geteilte Beitrag in der Facebook-Gruppe wurde mittlerweile gelöscht.