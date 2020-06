Bürgermeister Killinger unter Corona-Verdacht: Forst muss wichtige Haushaltssitzung kurzfristig verschieben

Anzeige

Eigentlich wollten die Forster Gemeinderäte an diesem Montagabend endlich ihren Haushalt verabschieden. Doch Corona macht ihnen einen Strich durch die Rechnung: Bürgermeister Bernd Killinger steht quasi unter „Corona-Verdacht.“ Die Sitzung wird erstmal auf den 29. Juni verschoben.

Er klingt enttäuscht am Telefon, aber gesund, so weit man das am Telefon beurteilen kann: „Nachdem meine Frau wegen eines anderen Symptoms beim Arzt war, haben die Ärzte jetzt bei ihr einen Corona-Test gemacht. „Damit bin ich Kontaktperson 1 und muss mich in häusliche Quarantäne begeben“, erklärt Killinger gegenüber bnn.de.

Killinger wäre Kontaktperson

Der Kontakt mit Dritten, mit Angestellten des Rathauses oder mit den Gemeinderäten, ist im Moment jedenfalls nicht möglich. Sollte seine Frau tatsächlich positiv getestet werden, muss sich Killinger auf jeden Fall für zwei Woche in häusliche Isolation begeben, gegenbenfalls auch selbst getestet werden.

Spät dran mit dem Haushalt

Am 29. Juni soll die Sitzung für den Haushalt 2020 nun stattfinden, unter der Voraussetzung, dass die Ärzte Entwarnung geben. Forst war ohnehin schon spät dran, jetzt ist das halbe Jahr rum, und noch immer kein Haushalt da. „Ich bedauere das außerordentlich“, erklärt ein hörbar zerknirschter Bürgermeister. Er hat mit den Fraktionsvorsitzenden bereits gesprochen und will nun auch die Gemeinderäte informieren.

Die wichtige Haushaltssitzung möchte er gerne selbst leiten. „Ich will meine Haushaltsrede halten. Außerdem werden die Fraktionssprecher ihre Rede halten und Anträge stellen. Das wird ein schwieriger Haushalt, wir sind mit 3,8 Millionen im Minus und haben einige Baustellen. Da will ich gerne selbst hinstehen“, erklärt Killinger.

Nur noch wenige Infizierte

Die Wahrscheinlichkeit, dass Killinger selbst oder seine Frau tatsächlich infiziert sind, ist im Stadt- und Landkreis Karlsruhe vergleichsweise gering. Stand Montag gibt es gerade mal noch 32 aktiv Infizierte.