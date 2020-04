Corona-Krise verschärft angespannte Lage in Pflegeheimen in Bruchsal und Oberhausen

Anzeige

Zwölf Corona-Tote in Pflegeheimen des nördlichen Landkreis Karlsruhe haben bei Bewohnern und Angehörigen sowie den Pflegekräften für einige Unruhe gesorgt. Keiner weiß, wie hoch die Infektionszahlen bei Bewohnern und Beschäftigten in den nächsten Wochen noch steigen werden. Und dies in einer Branche, die seit langem am Limit agiert.

„Wir haben die letzten Jahre schon im Krisenmanagement gearbeitet“, erzählt Heike Waterkamp, stellvertretende Leiterin des Evangelischen Altenzentrums der Diakonie in Bruchsal. 240 Bewohner werden auf verschiedenen Stationen in der Huttenstraße betreut, dazu kommen 50 Mieter im Betreuten Wohnen.

Im Evangelischen Altenzentrum gibt es jetzt Videokonferenzen

Die Nachrichten von hohen Todeszahlen in spanischen Altenheimen hat man auch in Bruchsal verfolgt. Im Evangelischen Altenzentrum wurden deshalb früh Besuchsmöglichkeiten von Angehörigen eingeschränkt. Ärzte, Physiotherapeuten oder Logopäden dürfen nur noch kommen, wenn es medizinisch notwendig ist, so Heike Waterkamp. Bereiche wurden separiert. Und auch die Bewohner sollen möglichst in der Einrichtung bleiben. Dafür wurde von Ehrenamtlichen ein Einkaufsdienst organisiert. Um den Kontakt nach außen zu halten, werden nun Videokonferenzen eingerichtet.

