Im Bruchsaler Schloss stehen Lego-Meisterbauten vom Kreuzfahrtschiff bis hin zu Star Wars

Anzeige

Unter den Einzelstücken schwimmt es nicht nur mit in der Ausstellung „Faszination Lego“. Es ragt heraus, das Kreuzfahrtschiff. Acht Ebenen schrauben sich in die Höhe. Auf jeder pulsiert das Urlaubsleben zwischen Liegestühlen, Spielrutsche und Pool. Immer neue Details sind bei näherem Hinschauen auszumachen. Rund 7 000 Steine hat Lorenz Exner in seiner Eigenkreation verbaut. Der 17-Jährige gehört zu den Klötzlebauern Ulm & Ludwigsburg, die ihre Lego-Meisterbauten im Schloss Bruchsal zeigen.

Zum dritten Mal stellen dort rund 80 Vereinsmitglieder ihre Kreationen aus. Diesmal unter dem Motto „Urlaubswelten, Reiseträume, Sportereignisse.“ Alles Branchen, in denen das Motto „Schneller, Weiter, Höher“ gilt.

Entsprechend haben sich auch die Klötzlebauer gesteigert und zeigen noch mehr (und noch Schöneres) als zuletzt in Bruchsal. Beispielsweise einen meterlangen Zoo mit Eisbärenfelsen, exotischen Bäume, auf denen sich Affen tummeln, einem Palmenhaus und weiteren Gehegen.

Mehr als 600.000 Legosteine verbaut

„Insgesamt sind es 26 Dioramen und 80 Modelle, für die über 600.000 Legosteine verbaut wurden. Alles Material wurde ohne Unterstützung der Firma Lego besorgt, sondern bei Händlern in der ganzen Welt beschafft“, informiert Volker Beker vom Verein Klötzlebauer. Man kann sich kaum sattsehen an den steinreichen kreativen Welten. Zum Beispiel am Rummelplatz mit elektronisch angetriebenem Riesenrad, funktionierender Achterbahn, überdachter Fläche für die Boxautos und dem Fahrgeschäft mit Überschlag.

Viele zusätzliche Schloss-Besucher

„Die Lego-Ausstellungen locken viele Besucher zusätzlich ins Schloss, denen wir dann unser kulturelles Erbe nahebringen“, freute sich Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, bei der Ausstellungseröffnung. Er erinnerte daran, dass „wir alle große und kleine Kinder geblieben sind“. Deshalb gibt es ein Spielezimmer mit Lego-Steinen und Workshops an fünf Sonntagen.“

Wenige Ausstellungsstücke, wie London Bridge, Eiffelturm oder Taj Mahal sind keine Eigenkreationen. Viel Aufmerksamkeit dürfte die große Star-Wars-Abteilung finden oder auch die Bauten nach der Filmreihe „Herr der Ringe“. Es gibt wohl keine Welt, die nicht mit Lego wiedererstehen kann.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Faszination Lego“ im Bruchsaler Schloss ist von Samstag, 26. Oktober, bis 1. März zu sehen. Täglich außer Montag und außer 24., 25, und 31. Dezember. Eintritt zehn Euro, ermäßigt fünf, Familien 25 Euro. Alle anderen Museen im Schloss sind dabei inbegriffen. Die ersten Workshops, zum Bau von Ufos und Raumschiffen, laufen am Sonntag, 27. Oktober, um 13, 14 und 15 Uhr. Anmeldung (07251) 74 26 61. Nächster Workshoptag 17. November.