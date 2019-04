Laster bleibt an Autobahnbrücke in Karlsdorf hängen: Straße gesperrt

Anzeige

Die Bruchsaler Straße und die Kammerforststraße in Karlsdorf sind am Montagmorgen gesperrt. Der kuriose Grund: Ein Lastwagen hat sich in der Nacht am Neubau der Autobahnbrücke der A5 festgefahren. Der Laster soll laut Angaben der Polizei erst im Laufe des Morgens geborgen werden.

Da wird sich der Lastwagenfahrer sicher die Haare raufen: In der Nacht hat sich ein 40-Tonner in Karlsdorf unter der Autobahnbrücke an der A5 festgefahren. Laut Polizeiinformationen geschah das Unglück gegen 23.40 Uhr. Der Laster, der von Bruchsal Richtung Karlsdorf unterwegs war, blieb am Schalengerüst der neuen Brücke hängen, riss einen Stahlträger um – und klemmt dort noch immer.

Bergung erst bei Tageslicht

Wie viel Schaden an der Brücke angerichtet wurde, ist derzeit noch nicht sicher: Weil die Bergung recht kompliziert sein soll, entschieden die Verantwortlichen, auf Tageslicht zu warten. Außerdem muss überprüft werden, inwieweit die Brückenteile möglicherweise Schaden genommen haben. Die Straße wurde vorerst gesperrt und soll im Laufe des Vormittags wieder freigegeben werden. Der Lenker des Lasters blieb bei dem Unfall unverletzt.

Eigentlich ist an der Unterführung laut Polizeiangaben ein Warnschild angebracht – Fahrzeuge mit mehr als 3,60 Meter dürfen nicht hindurch. „Da hat der Fahrer wohl die Höhe falsch eingeschätzt“, sagt ein Polizeisprecher im Gespräch mit bnn.de.

Trotz der Sperrung erwartet er keine größeren Verkehrsprobleme auf der A5 – die Abfahrt auf die B35 nördlich der Brücke ist von der Sperrung nicht betroffen.