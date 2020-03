Lkw durchbricht auf A5 bei Bruchsal Leitplanke – Autobahn voll gesperrt

Anzeige

In der Nacht auf Dienstag ist ein Lkw auf der A5 bei Bruchsal in eine Baustellenabsperrung gefahren.

Der Lkw durchbrach die Mittelleitplanke und kippte auf der Gegenfahrbahn um. Die A5 ist nach dem Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Gegen 2.30 Uhr war der Fahrer eines 40-Tonners in Richtung Karlsruhe unterwegs. Laut BNN-Informationen übersah der Lkw-Fahrer auf Höhe von Bruchsal-Büchenau eine Nachtbaustelle und krachte mit seinem Sattelzug in das Heck eines Baustellen-Lkw.

Durch den Aufprall wurde der Lkw abgewiesen, durchbrach die Mittelleitplanke und kippte auf der Gegenfahrbahn um. Der Fahrer des umgekippten 40-Tonners wurde verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Die A5 ist in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten werden noch mehrere Stunden andauern.

Diese Artikel wird aktualisiert.

BNN