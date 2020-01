Anzeige

Am Dienstagmittag ist in Mühlacker eine Person in die Enz gestürzt und seither verschwunden. Polizei und Feuerwehr suchen aktuell mit Tauchern und einem Hubschrauber nach der vermissten Person.

Wie die Polizei in einer Eilmeldung vermeldet, wurde der Vorfall von einer Zeugin beobachtet, die umgehend die Polizei alarmierte.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

