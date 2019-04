Stauchaos vor dem Feiertag auf der A5 zwischen Karlsruhe und Ettlingen

Anzeige

Am Dienstagabend vor dem Maifeiertag geht auf der A5 zwischen Karlsruhe und Ettlingen fast nichts mehr. Ein hohes Verkehrsaufkommen sowie mehrere Baustellen und ein Unfall bei Malsch sorgen für schleichenden Verkehr in beide Richtungen.

Wie die Polizei auf BNN-Anfrage berichtete, hat es gegen 17.15 Uhr einen Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der A5 bei Malsch in Fahrtrichtung Karlsruhe gegeben. Verletzt wurde dabei niemand. Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt.

Baustellen lassen Verkehr stocken

Auch einige Baustellen behindern den Verkehr vor dem Feiertag. Drei Kilometer Stau gibt es an der Baustelle zwischen Ettlingen und dem Dreieck Karlsruhe in Fahrtrichtung Heidelberg. Auf vier Kilometern stockt der Verkehr in der Gegenrichtung an der Baustelle zwischen Karlsruhe-Nord und dem Dreieck Karlsruhe.

BNN