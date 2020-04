Holzhaus brennt in Gaggenau-Oberweier: Hoher Sachschaden

Anzeige

Am späten Mittwochabend hat ein Feuer in Gaggenau-Oberweier hohen Sachschaden angerichtet. Laut Angaben der Polizei geriet zuerst ein Auto in einem Carport in Brand. Das Feuer griff dann zuerst auf das Carport und dann auf das daneben befindliche Wohnhaus über.

Der Notruf ging gegen 22.30 Uhr ein. Die genaue Ursache für das Feuer in der Straße Am Pfarrgarten im Gaggenauer Ortsteil Oberweier ist derzeit noch unklar, die Polizei schließt eine Brandstiftung derzeit aber aus.

Bis zu 350.000 Euro Sachschaden vermutet

Das Feuer griff von dem Carport auf ein angrenzendes, mit Holz verkleidetem Wohnhaus über und richtete hohen Sachschaden an – derzeit wird der Schaden am Haus auf 250.000 bis 300.000 Euro geschätzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. An einem Nachbarhaus entstanden weitere 50.000 Euro Schaden.

Glücklicherweise gab es aber keine Verletzten – alle Hausbewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Gegen 1.30 Uhr war der Brand gelöscht, die Feuerwehr blieb im Anschluss noch für Nachlöscharbeiten vor Ort. Neben der Polizei war vorsichtshalber ein Rettungswagen vor Ort, außerdem das THW und die Feuerwehren aus Oberweier, Gaggenau und Rotenfels.

BNN