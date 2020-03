Coronavirus: Die ersten Firmen melden sich hilfesuchend bei den Banken

Anzeige

Es ist die Ruhe vor dem Sturm, den Sparkassen und Banken in der Region wegen des Coronavirus erwarten. Noch halte sich der zusätzliche Liquiditätsbedarf von Firmen- und Gewerbekunden in Grenzen, stellen die von den BNN befragten Kreditinstitute fest. „Aktuell sehen wir in Deutschland und speziell in der Region bei unseren Kunden noch keinen größeren Handlungsbedarf“, teilt ein Sprecher der Deutschen Bank mit. Gemeinsam mit den Unternehmenskunden beobachte man die Situation sehr genau.

Die Unternehmen suchen laut Herbert Oberle, Niederlassungsleiter der Commerzbank Mittelstandsbank Karlsruhe, derzeit verstärkt den Kontakt. „Aber die Gespräche sind häufig reine Vorsichtsmaßnahmen mit dem Ziel zu erfahren, ,was wäre wenn’.“ Erst in den kommenden Wochen rechne er mit stärker sichtbaren Auswirkungen, weil Lieferketten unterbrochen werden.

Auch interessant: Homeoffice wegen Corona: Antworten auf die wichtigsten Fragen

In der Region seien besonders die Branchen Automotive und Maschinenbau betroffen, die auch ohne Corona herausgefordert wären. Oberle nennt aber auch das Gastgewerbe, Kunst, Unterhaltung und weitere Dienstleister. Bei der Unterstützung sei ein Mix aus Eigenfinanzierung durch die Gesellschafter der Unternehmen und durch Fremdfinanzierung denkbar.

Gut ausgestattete Kreditlinien helfen Unternehmen bei Coronavirus-Folgen

Hans Rudolf Zeisl nennt neben Hotellerie, Gastronomie und Kongresswirtschaft unter anderem Einzelhandel und Handwerk als betroffene Branchen. Der neue Chef der Volksbank Baden-Baden Rastatt sagt, man registriere aktuell noch keine vermehrten Anfragen von Interessenten. „Dies liegt nicht zuletzt daran, dass wir in der Vergangenheit gut ausgestattete Kreditlinien mit unseren mittelständischen Kunden vereinbart haben.“ Diese würden bisher nur zu einem geringen Teil ausgeschöpft.

Auch interessant: Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Von aktuell relativ wenigen Anfragen der Unternehmenskunden spricht Thomas Nusche, Pressesprecher der Volksbank Karlsruhe. Er nennt so das Übernachtungs- und Gastgewerbe, vor allem wegen der Absage von Veranstaltungen wie Messen. Auch Gewerbekunden mit engen Handelsbeziehungen zu China hätten sich bei der Bank gemeldet.

Teilweise wird Kurzarbeit bereits genutzt

Die Liquidität vieler Unternehmenskunden sei gut. „Rückläufige Auftragseingänge und zurückgehende Absätze können damit eine Zeitlang überbrückt werden“, sagt Marc Sesemann, Vorstandsmitglied der Sparkasse Karlsruhe. Maßnahmen zur Kostenreduzierung würden branchenübergreifend überprüft. „Teilweise wird Kurzarbeit bereits genutzt.“ Dort, wo aus eigener Kraft nicht ausreichend gegengesteuert werden kann, gelte es mit der Sparkasse als Hausbank Lösungen zu finden. Er sei sich sicher, „dass dies in den meisten Fällen gelingen wird“.

Hans Neuweiler, stellvertretender Vorstandschef der Sparkasse Pforzheim Calw, weist auf Maßnahmen wie Tilgungsstundung und -aussetzung, Zusatzkredite oder die einschlägigen Liquiditätsprogramme der staatseigenen L-Bank hin. „Ferner werden Gespräche mit der Bürgschaftsbank geführt.“ Betroffen seien vor allen Tourismus, Hotellerie, Gastgewerbe, Reisegewerbe, Messebau und Transportgewerbe.

L-Bank verweist auf gute Erfahrungen während der Finanzkrise

„Mit dem von der L-Bank zur Verfügung gestellten breiten Angebot für Betriebsmittel-, Liquiditäts- und Überbrückungsfinanzierungen wird den Südwest-Unternehmen auch in Zeiten eines schwierigeren wirtschaftlichen Umfelds ausreichend Liquidität zur Verfügung gestellt.“ Dies gelte gerade auch bei Corona-bedingten wirtschaftlichen Einbrüchen, so Ulrich Theileis, stellvertretender Vorstandschef der L-Bank (Karlsruhe). Der Liquiditätskredit habe sich bereits in der Finanzmarktkrise bewährt.

Falls eine Hausbank wegen fehlender Sicherheiten nicht in der Lage ist, einem Unternehmen einen Liquiditätskredit zur Überbrückung zu gewähren, könnten Bürgschaftsbank oder L-Bank bis zu 50 Prozent des Risikos abnehmen.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sagt, sie wolle, dass die Förderbanken noch flexibler und mit noch mehr Geld agieren könnten. Sie werde darüber mit dem Finanzministerium sprechen.

Wie wir über die Auswirkungen des Coronavirus berichten

Auf bnn.de berichten wir zurzeit verstärkt über die wichtigsten Entwicklungen rund um Corona in der Region rund um Karlsruhe, Bretten, Pforzheim, Rastatt und Bühl. Jeden Tag schränken Kliniken die Besuchszeiten ein, Schulen schließen, Firmen schicken Mitarbeiter nach Hause. Es ist selbst für unsere Redaktion zeitweise schwierig, den Überblick zu behalten. Deshalb filtern wir für unsere Leser aus der Flut an Informationen, welche der vielen Corona-Meldungen wichtig sind – unter anderem in dieser Übersicht.

Alle Informationen prüfen wir, um keine Falschinformationen zu verbreiten. Viele Menschen, auch in unserer Redaktion, machen sich ohnehin Sorgen. Wir möchten sie informieren und nicht verunsichern.

Zwei unserer Kollegen befassen sich ausschließlich mit dem Thema Corona – als unsere internen Experten. Viele weitere BNN-Redakteure recherchieren täglich zu den Auswirkungen von Covid-19 in den Städten und Gemeinden der Region. Unsere Autoren sprechen mit Entscheidern in den Landratsämtern, Krankenhäusern und in Firmen. Gleichzeitig telefonieren sie (Betroffene treffen wir derzeit nicht persönlich) mit Menschen, die Cafés schließen, Veranstaltungen absagen oder zu Hause bleiben müssen.

So möchten wir dazu beitragen, dass Menschen in der Region sich auf dem aktuellsten Stand halten können, um die richtigen Entscheidungen für ihren Alltag und ihre Gesundheit zu treffen.