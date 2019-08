Das Holi-Festival in Karlsruhe war ein buntes Farben-Spektakel

Anzeige

Tausende Besucher haben am Samstag beim Holi Festival of Colours in Karlsruhe gefeiert. Auf dem Messeplatz war am Ende alles in bunte Farben getaucht. Grund genug für eine farbenfrohe Bildergalerie.

Fotos: Franziska Lickteig

Beim Start des Festival am Samstagnachmittag sind noch alle weiß. Gemeinsam warten sie auf den ersten Farbwurf.

Das Merchandising ist heiß begehrt. Egal, ob Bändchen oder T-Shirt. Viele der Besucher wollen ein Andenken mitnehmen.

Und dann wird es bunt. Sandra ist mit ihren Mädels zum Junggesellinnenabschied aufs Holi-Festival gekommen.

Von der Bühne aus heizt „Nolex“ die Menge ein und sorgt für gute Stimmung bei den Festival-Besuchern.

Und so sieht der DJ die feiernde Menge von der Bühne aus:

Am Samstagnachmittag ist es in Karlsruhe ziemlich warm und sonnig. Wer den ganzen Nachmittag und Abend in der Sonne feiert, braucht auch mal eine Abkühlung. Außerdem hilft die Dusche dabei, das Farbpuder wieder loszuwerden.

Am Getränkestand ist bei Temperaturen um 28 Grad den ganzen Abend viel los. Unverzichtbar.

Und dann immer wieder: Farbwurf! Mit kleinen Farbbeuteln färben die Besucher die Luft bunt. Das sogenannte Holi-Powder gab es in verschiedenen Farben in kleinen Päckchen zu kaufen. Nach Angaben der Veranstalter besteht das Puder vor allem aus Maisstärke.

Diese Clique nennt sich „The Brazilians“. Sie haben auch gleich ihren gelben Flamingo mitgebracht.

Kreativer Körperschmuck. Karlsruhe hat zweifelsfrei schöne Festivalbesucher.

Und wenn doch mal zu viel Farbpulver in der Luft ist: Einfach gut vor einem Hustenanfall schützen.

BNN