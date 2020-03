Erwartete Schließungen: Coronavirus erreicht den Karlsruher Einzelhandel

Anzeige

Die Corona-Krise greift in Karlsruhe weiter um sich. Die Betriebszeiten der Restaurants wurden bereits reduziert, nun kommt es auch zu Schließungen im Einzelhandel.

Dass die meisten Einzelhandelsgeschäfte in Karlsruhe aufgrund einer Landesverordnung spätestens ab Donnerstag zumachen müssen, kommt für Hristina Cobela keinesfalls überraschend. „Wir haben schon früher mit dieser Entscheidung gerechnet. Deshalb war die tagelange Hängepartie eigentlich nicht nötig“, sagt die stellvertretende Filialleiterin des Modehauses Hallhuber in der Kaiserstraße.

Auch zahlreiche weitere Einzelhändler in der Innenstadt haben mit der landesweiten Ladenschließung gerechnet und schon entsprechende Vorkehrungen getroffen.

„Zeitpunkt der Krise ist extrem ungünstig“

„Für uns Geschäftsleute ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Aber wir können auch nichts daran ändern“, sagt Geschäftsführerin Patrizia von Arx vom Schuhhaus Danger. „Der Zeitpunkt für diese Krise ist extrem ungünstig“, verweist Chefin Ulla Meuser vom Kindermodengeschäft Coloretti auf die frisch eingetroffene Frühjahrskollektion.

Bereits in den vergangenen Tagen hätten aber nur noch wenige Kunden den Weg in ihren Laden gefunden. „Wahrscheinlich ist die Verordnung der einzig richtige Weg zur Eindämmung des Virus“, so Meuser. „Aber eigentlich reichen die Verbote noch nicht aus, denn an den Imbissbuden und Eisdielen stehen die Leute weiter dicht an dicht Schlange.“

In Gastro-Szene herrschen Frust und Ratlosigkeit

Auch in der Gastro-Szene herrscht am Dienstag eine Mischung aus Frust, Ratlosigkeit und Resignation. Wer sich umhört, bekommt oft die gleichen Antworten. Schon seit Tagen würden die Gäste weniger. Ändern könne man an der existenzgefährdenden Situation aber nichts.

Vor dem Litfaß stehen am frühen Nachmittag deutlich weniger Tische als üblich. Der behördlich vorgegebene Mindestabstand von 1,50 Metern muss gewährleistet sein. „Kein Problem“, sagt Chef Harry Dietrich. „Es kommen sowieso 70 bis 80 Prozent weniger Gäste als normal.“

Deshalb hat er die Öffnungszeit im Litfaß auch auf 11 bis 16 Uhr verkürzt. Die Marktlücke direkt am Marktplatz nutzt den neuen Rahmen noch voll aus und schließt erst um 18 Uhr. Im Erdgeschoss bleibt jeder zweite Tisch frei. Nur so lassen sich die Abstandsregeln einhalten. Trotzdem hat jeder am Dienstag einen Sitzplatz bekommen, erzählt Wirt Andreas Rauch. Wer bleiben möchte, muss sich an der Tür in eine Liste eintragen. Auch das ist behördliche Vorschrift, um Gäste informieren zu können, falls ein Corona-Infizierter die Gaststätte besucht hat.

In Grötzingen geht alles seinen gewohnten Gang

Einige Kilometer weiter in Grötzingen wandelt sich das Bild. Über ausbleibende Gäste könne man sich nicht beklagen, berichtet die Verkäuferin eines Bäckerei-Cafés. Am Mittag sitzt eine Familie direkt neben einem älteren Paar. Auch draußen ist es bei gutem Wetter voll. Namenslisten führt man nicht – bisher gebe es dazu keine Info aus der Chefetage.

Direkt nebenan zuckt Bistro-Betreiber Andreas Alschner mit den Schultern. Eigentlich wollte er am Dienstag nicht öffnen, ist dann aber doch dem Vorbild des Bäckers gefolgt. Drinnen sitzen fünf Gäste. Was zu tun ist, weiß er nicht. Außer einem Brief des Hotel- und Gaststättenverband hat er nichts Offizielles bekommen. Die Zukunftssorgen sind groß, das ist zu spüren. 6.000 Euro Fixkosten müsse er monatlich aufbringen, erzählt Alschner. „Bis irgendwelche Hilfen bei uns ankommen, sind wir längst weg.“

