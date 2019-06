Anzeige

In der Region rund um Karlsruhe soll es am Mittwoch bis zu 40 Grad heiß werden. Damit steht laut dem Deutschen Wetterdienst der bislang heißeste Tag des Jahres bevor: Wo es schon hitzefrei gibt, was die Temperaturen für die Tiere im Zoo bedeuten und an welchen Brunnen man Trinkwasser zapfen kann.