Live-Ticker zur außerordentlichen KSC-Mitgliederversammlung

Langeweile kommt bei den Anhängern und Mitgliedern des Karlsruher SC auch während der Corona-Pause nicht auf. Nach dem Rücktritt von KSC-Präsident Ingo Wellenreuther am Donnerstag, steht am heutigen Freitag (18 Uhr) – erstmals online – die außerordentliche KSC-Mitgliederversammlung an.

In der Versammlung, welche von Vize-Präsident Holger Siegmund-Schultze geleitet wird, sollen die Mitglieder des abstiegsbedrohten Zweitligisten über die weiteren Schritte informiert werden.

So geht es am heutigen Freitagabend dabei um die Vergleiche mit den Hauptgläubigern, um den Club ohne die Durchführung einer Planinsolvenz in Eigenverwaltung der Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix GmbH & Co KGaA zu sanieren.