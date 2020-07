Anzeige

Gegen den leitenden Mitarbeiter einer Untersparte des Badischen Staatstheaters gibt es Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs und sexueller Belästigung. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob ermittelt werden muss.

Die Chatverläufe lesen sich, als stammten sie vom Nutzer eines Online-Datingportals. „Wann kommst mal bei mir vorbei? Sehen wir uns bald mal? Du meldest dich ja gar nicht mehr. Warum schreibst du mir nie? Wann sehen wir uns wieder? Wann hast du Zeit?“

Es sind die immer gleichen Aufforderungen, dutzendfach verschickt an verschiedene Menschen. Die Adressaten waren allesamt junge Männer, teilweise minderjährig, und als Schauspieler am Badischen Staatstheater dem Absender der Nachrichten unterstellt. Dem Mann, der sich ständig mit ihnen in seiner Wohnung treffen wollte.

Karlsruher Staatsanwaltschaft prüft in zwei Richtungen

Mittlerweile prüft die Staatsanwaltschaft in sogenannten Vorermittlungen, ob ein Anfangsverdacht besteht und Ermittlungen aufgenommen werden müssen. Denn zunächst hatten mehrere Menschen auf einem Instagram-Account im Internet schwere Vorwürfe gegen verschiedene leitende Mitarbeiter des Badischen Staatstheaters erhoben.

Der leitende Mitarbeiter, der nun im Zentrum von Belästigungsvorwürfen steht, schaltete die Polizei ein. Er erklärt, dass er mit den Anschuldigungen erpresst und zum Rücktritt aufgefordert worden sei. Daraufhin durchsuchte die Polizei die Wohnung des Instagram-Nutzers und beschlagnahmte seinen Computer. Der Tatvorwurf: versuchte Nötigung, üble Nachrede und Verleumdung.

Die Staatsanwaltschaft geht nun aber nach BNN-Informationen auch den Vorwürfen selbst nach, die über den Instagram-Account verbreitet wurden. Sollte sich ein ausreichender Anfangsverdacht ergeben, müsste auch gegen den Mitarbeiter ermittelt werden, dem mehrfach sexuelle Belästigung vorgeworfen wird.

Mitarbeiter des Badischen Staatstheaters bestreitet Vorwürfe

Die BNN konfrontierten den Mann am Donnerstag mit den Vorwürfen. Er bestreitet die Anschuldigungen, die im Netz gegen ihn erhoben werden, und erklärte, sich keiner Schuld bewusst zu sein.

Doch Screenshots, die den BNN von verschiedenen, der Redaktion namentlich bekannten Zeugen vorliegen, werfen durchaus Fragen auf. In den Chatverläufen ist zu lesen, wie der Theatermitarbeiter über Jahre hinweg mehrere Männer im Alter zwischen 16 und 23 auf Instagram, auf Facebook oder per WhatsApp anschrieb.

Er forderte sie immer wieder zu privaten Treffen auf, zu Strip-Poker und anderen Ausziehspielen und dazu, ihm Nacktfotos zu schicken. Mindestens einem jungen Mann soll er selbst Fotos von seinem Intimbereich geschickt haben, was der Beschuldigte aber deutlich zurückweist. „Nein, das habe ich nicht“, erklärte er gegenüber dieser Zeitung.

Mann soll Minderjährigen zu privaten Treffen aufgefordert haben

Die Empfänger der teilweise explizit sexuellen Nachrichten wehrten seine Avancen ab oder ignorierten sie. Doch der Mann versuchte es den Chatprotokollen nach weiter, drängte sogar einen damals Minderjährigen immer wieder dazu, ihn zu besuchen.

Es ging um sexuelle Handlungen, es fielen vulgäre Ausdrücke und Beleidigungen – und immer wieder erwähnte er den jungen Männer gegenüber ihre Körperwahrnehmung und den Intimbereich. Den Betroffenen kam es häufig so vor, als ob der Mann sexuelle Anspielungen oder Aufforderungen in vermeintlich harmlosen Gesprächen über das Schauspielen verpackte.

Ich hatte das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich das nicht möchte. Betroffener Schauspieler

Konkret geht es bei den Vorwürfen etwa um das Stück „Hair“ im Großen Haus 2018, für das eine nackte Statistenrolle besetzt werden sollte. Der Beschuldigte soll mehreren jungen Schauspielern vorgeschlagen haben, sich zu bewerben. Wenn diese ablehnten, schrieb er auf sie ein, sie sollten sich für ihre Körper nicht schämen, sie sähen schließlich gut aus.

„Ich hatte das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich das nicht möchte“, berichtet einer. „Er hat mir dann von Nacktabenden und Ausziehspielen berichtet und dass das dabei helfen soll, sich selbst zu akzeptieren“, erzählt ein anderer.

Allen Quellen gegenüber soll sich der Mann als verständnisvoller Mentor gezeigt haben, der früher selbst Probleme mit seinem Körper gehabt habe und den Jugendlichen beibringen könne, ihre Hemmungen zu verlieren.

Wurden Nacktfotos für eine Rollen-Bewerbung gefordert?

Mindestens zwei junge Schauspieler interessierten sich tatsächlich für die nackte Statistenrolle in „Hair“. Der leitende Mitarbeiter soll bei der Bewerbung vermittelt und dafür um Nacktfotos gebeten haben. Im Auswahlprozess selbst war er nach eigenen Angaben nicht involviert, da die Produktion außerhalb seines Arbeitsbereiches lag.

Gegenüber den BNN erklärte er, lediglich den zuständigen Chefdramaturgen bei der Suche unterstützt zu haben, was einen üblichen Vorgang am Theater darstelle. Dass er Nacktfotos gefordert habe, bestreitet er ausdrücklich, es sei um Ganzkörperaufnahmen gegangen.

Ich dachte, ich muss mich mit ihm gut stellen, sonst bekomme ich keine Rolle mehr.

Wenn man die Betroffenen fragt, warum sie den Mann nicht blockiert und die Unterhaltungen damit beendet haben, ist die Antwort stets dieselbe: „Ich dachte, ich muss mich mit ihm gut stellen, sonst bekomme ich keine Rolle mehr.“ Ein junger Schauspieler erzählt von Scham- und Ekelgefühlen. Und er hinterfragt sich selbst: „Habe ich ihm in irgendeiner Weise zu verstehen gegeben, er könne das machen?“