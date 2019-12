Duell gegen den Tabellenführer: KSC-Profi Lorenz lobt „spezielle Stimmung“ in Bielefeld

Anzeige

Am Freitagabend steht für den Karlsruher SC das nächste Flutlichtspiel an: In der Schüco Arena in Bielefeld geht es gegen den Zweitliga-Spitzenreiter Arminia – Anpfiff um 18.30 Uhr (Live im BNN-Ticker). 454 Karlsruher Fans werden die Badener nach Bielefeld begleiten und würden nach dem Erfolg gegen Jahn Regensburg am liebsten den nächsten Dreier sehen.

KSC-Coach Alois Schwartz wird bis auf Justin Möbius (Schienbein-Muskel-Probleme) alle Spieler zur Verfügung haben. Denn auch wenn Daniel Gordon die Woche „etwas kürzer getreten“ habe, stehe „für Freitag nichts im Weg“, so die Einschätzung des Cheftrainers.

„Halbes Wohnzimmer“ für Lorenz

In Bielefeld kommt auf den KSC eine „schwere und reizvolle Aufgabe“ zu, freut sich Schwartz auf das Duell gegen den Tabellenprimus. „Wir wissen, was auf uns zukommt.“ Für Marc Lorenz, der drei Jahre bei der Arminia gespielt hat, sei es fast ein „halbes Wohnzimmer“ vermutet Schwartz. Der KSC-Coach geht davon aus, dass die Partie gegen den Tabellenführer die berühmte „harte Nuss“ werden wird, die es zu knacken gilt.

Qualität auf dem Rasen

Auf der Bielefelder Alm gebe es immer eine „spezielle Stimmung“. Die Fans feuern ihr Team durchweg an, schildert der Ex-Armine Lorenz. Auch auf dem Rasen hat Bielefeld Qualität. Gerade Andreas Voglsammer und Fabian Klos gelte es für den KSC im Blick zu haben. Die beiden Toptorschützen (9 und 12 Tore) der Bielefelder seien immer für ein Tor oder eine Vorlage gut.

Das Team des Aufsteigers will sich davor aber nicht abschrecken lassen. „Wir fahren da hin, um drei Punkte zu holen, und werden alles raushauen“, verspricht Lorenz.