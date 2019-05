Rhein bei Karlsruhe schwappt über Hochwasserwert

Anzeige

Endloser Dauerregen hat am Dienstag in der nördlichen Ortenau für Hochwasseralarm, geflutete Keller und Straßen gesorgt – und am Dienstagabend ist das Wasser auch in Karlsruhe angekommen: Die Hochwassermeldezentrale meldete am Abend auf dem Rhein bei Maxau einen Wasserstand von 6,84 Metern – der Hochwasserpegel liegt bei 6,50 Meter.

Grund zur Panik gibt es für die Karlsruher aber nicht. Die Spezialisten prognostizieren einen Höchststand in der Nacht von etwa 7,20 Metern – am Mittwochvormittag soll der Wasserpegel nach aktuellen Vorhersagen wieder sinken und gegen Abend wieder unter die Sieben-Meter-Marke fallen.

Weitere Informationen zum Wasserpegel der Flüsse und zu etwaigen Hochwassermeldungen gibt es bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.