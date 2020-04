So einfach ist es, im Internet trotz Corona an verbotene Dienstleistungen zu kommen

Anzeige

Trotz Corona-Verbot die Haare schneiden lassen, ein Tattoo gestochen bekommen oder Zweisamkeit mit einer Prostituierten erleben? Das Internet macht’s möglich, zumindest in der Theorie. Ein etwas unbeholfener Selbstversuch im zivilen Ungehorsam.

Zugegeben, mein erster Versuch war etwas stumpf. Auf den Terrassen in der Nachbarschaft hatte ich in den vergangenen Wochen immer wieder professionelle Popup-Friseursalons beobachtet. Also Menschen, die die Kontaktbeschränkungen und Betriebsschließungen wegen der Corona-Pandemie umgingen, um anderen im privaten Umfeld die Haare zu schneiden.

Doch wie kamen all diese Menschen an ihre Kontakte? Ich wollte es wissen und versuchte es da, wo man normalerweise echt alles findet – von getragenen Socken über gestohlene Fahrräder bis hin zu haufenweise Mutterboden. Die Facebook-Gruppe „Flohmarkt Karlsruhe“ zählt immerhin stolze 37.000 Mitglieder, da muss doch der ein oder andere arbeitslose Frisör darunter sein.

Kein Erfolg bei der Friseur-Suche über Facebook

Vermutlich war meine Theorie gar nicht so falsch. Leider – oder viel mehr zum Glück – hat die Gruppe aber allem Anschein nach auch recht fleißige Moderatoren. Und die lehnten mein freundliches Gesuch („Wer kann gut Haare schneiden und macht Hausbesuche?“) schon ab, bevor es überhaupt erscheinen konnte.

Also suchte ich mir ein anderes Gewerbe. Ein Leser hatte mir den Tipp gegeben, dass ein Tattoo-Studio in Karlsruhe quasi täglich frisch gestochene Tattoos auf seiner Instagram-Seite posten und Termine anbieten würde.

Zwischen jedem Termin lassen wir uns eine Stunde Zeit, damit unser Luftreiniger Verschmutzungen aus der Luft filtern kann Ein Karlsruher Tattoo-Studio am 15. April auf Instagram

Luftreiniger soll im Tattoo-Studio Ansteckungen verhindern

Und tatsächlich: „Ab jetzt vergeben wir 4-Stunden-Sitzungen für 400 Euro, statt 2-Stunden-Sitzungen für 300. Zwischen jedem Termin lassen wir uns eine Stunde Zeit, damit unser Luftreiniger Verschmutzungen aus der Luft filtern kann und wir euch die bestmögliche Reinheit bieten können“, schrieb das Studio am 15. April, als Tättowiertätigkeiten schon lange verboten waren.

„Außerdem reduzieren wir so den Kontakt zwischen Kunden. Dies ist unser Beitrag, damit wir uns alle sicherer fühlen, in so kritischen Zeiten. Wir freuen uns auf euch!“, stand da. Und ich freute mich auch. Dachte ich doch, endlich einen Schwarzmarktstecher gefunden zu haben.

Also gab ich mich als Interessentin aus und formulierte eine Anfrage. Ob sie wohl auch kleinere Letterings tättowieren würden, ich hätte gerne ein neues im Nacken? Falls ihr diesen Text lest, Mama und Papa, ich schwöre, es war nicht ernst gemeint.

Prostituierte aus Karlsruhe bieten ihre Dienste im Netz an

Genauso wenig waren es wohl die Terminangebote des Studios gewesen. Denn die Antwort ließ zwar etwas auf sich warten, lautete dann aber klar: Beratung und Behandlung gibt es erst, wenn wieder geöffnet ist. Die Luft war also rein. Wegen des Geräts, meine ich.

Weil meine bisherigen Versuche keineswegs illegale Machenschaften aufgedeckt hatten, sondern glücklicherweise Vernunft und Regelbewusstsein der Gesellschaft bewiesen hatten, erhöhte ich den Einsatz. Und besuchte zum ersten und vermutlich letzten Mal in meinem Leben die Seite „ladies.de“.

Komm und besuch die hübsche Bulgarin eine Anzeige aus Karlsruhe auf ladies.de

Nach der ersten Verwunderung (oh, mein Arbeitgeber hat diese Seite gar nicht blockiert) und der anfänglichen Verwirrung (wofür stehen diese ganzen Abkürzungen?) dauerte es nicht lange, bis ich auf einer Übersichtsseite für Angebote aus Karlsruhe angelangt war.

Escort, Massage, Livevideo, Telefonsex, „komm und besuch die hübsche Bulgarin“, es war alles vertreten. Rund 150 Anzeigen aus Karlsruhe konnte ich einsehen, wobei viele den Hinweis „vorübergehend geschlossen“ trugen. Aber eben nicht alle: Schnell hatte ich Handynummern von Veronica, Larissa, Mandy, Nikita und Jennifer*.

Viele Karlsruher Prostituierte sind trotz Corona-Verbot zu einem Treffen bereit

Dann setzte die Nervosität ein. Ich habe in meiner kurzen Karriere schon Presseanfragen an den Verfassungsschutz und an homophobe Herzchirurgen geschickt, an Umweltsünder und Astronauten und an hochtrabende Bundespolitiker. Aber Prostituierte? Das ist eine ganz andere Nummer. Wie fängt man so eine Unterhaltung an?

Ich änderte meinen Namen in Marc und wählte als Profilfoto die Silhouette eines jungen, attraktiven Mannes. So wurde mein WhatsApp-Profil kurzerhand zum Fake-Freier. Und ich saß mit klopfendem Herzen vor dem Handy und tippte die erste Nachricht.

Veronica machte es mir leicht: Ich musste nur „Hi“ schreiben, sie antwortete innerhalb von Sekunden. „Machst du Besuche?“, fragte ich und ihre Antwort kam prompt: Ja. Dann bot sie mir allerlei derbe Dienstleistungen an. Natürlich auch „one Kondome“ (jetzt hoffe ich wirklich, dass Mama und Papa diesen Text niemals lesen!) und mit allerhand unverständlichen Ausdrücken, womit meine, also Marcs, Beteiligung an der Unterhaltung beendet war.

Illegale Inserate und Telefonnummern sind trotz Sexkaufverbot zu finden

Weiter kam ich bei Nikita: „Du kommen bei mir oder ich komme bei dir“, schrieb sie, und dass sie am nächsten Tag in Karlsruhe verfügbar sei. Wir verabredeten uns für 21 Uhr. Trotz Corona-Verbot, obwohl Karlsruhe nicht nur Prostitution, sondern auch den Kauf von Sex explizit verboten hat.

Überflüssig zu erwähnen, dass Marc zu seinem Date nie aufgetaucht ist. Zu keinem seiner zahlreichen Dates: Denn auch Jennifer und Larissa haben meinen Fake-Freier zu sich eingeladen. Die einzige, die nicht geantwortet hat, war Mandy.

Was sagt das Karlsruher Ordnungsamt dazu, dass zu Corona-Zeiten jeder innerhalb von Minuten über das Internet verbotene Dienstleistungen annehmen kann?

„Die Einhaltung der bestehenden Verbote wird im Rahmen der regelmäßigen Streifentätigkeit sowie nach konkreten Hinweisen oder Beschwerden sowohl durch das Polizeipräsidium als auch den Kommunalen Ordnungsdienst kontrolliert“, schreibt ein Sprecher. Es fänden Kontrollen in den Bordellen und auf dem Straßenstrich statt.

Karlsruher Ordnungsamt spricht von „keinen besonderen Auffälligkeiten“

„Im Rahmen der Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst gab es in den letzten Wochen keine besonderen Auffälligkeiten im Hinblick auf das bestehende Verbot der Prostitution in Karlsruhe.“ Detaillierte Auswertungen seien derzeit aus personellen Gründen nicht möglich.

„Der Großteil der Prostitutionsstätten bzw. auch die Prostituierten halten sich an das Verbot“, ist der städtische Sprecher überzeugt. „Ob eine Abwanderung in die Illegalität erfolgt, kann nicht beurteilt werden.“

Dabei verstoßen Frauen, die momentan noch ihre Dienste anbieten, nicht nur gegen Corona-Verbote. Da sie zwangsläufig im Geheimen arbeiten, werden auch keine Steuern abgeführt und eventuell weitere Regeln und Pflichten wie etwa die vorgeschriebene Gesundheitsberatung nicht befolgt.

Hinweise zu verbotenen Angeboten aus Karlsruhe gingen an die Kripo

Bei konkreten Anhaltspunkten oder Hinweisen werde auch im Internet, also auf Seiten wie ladies.de, ermittelt, bestätigt der Stadtsprecher. Die Frage, wie genau dies abläuft und ob schon das Inserieren im Netz als Ordnungswidrigkeit gewertet wird, ließ er aber offen. Eine Mail mit Hinweisen eines Bürgers auf solche Angebote sei zur weiteren Ermittlung an die Kriminalpolizei weitergegeben worden.

„Um die Härten der Corona-Verordnung abzufangen, stehen speziell für Prostituierte niedrigschwellige Unterstützungsangebote zur Verfügung“, so der städtische Sprecher weiter. Die beiden Fachberatungsstellen (Mariposa Frauencafé und Luis.e Beratungsstelle für Prostituierte des Diakonischen Werks) hätten bereits viele Frauen entsprechend beraten.

*Alle Namen wurden geändert.