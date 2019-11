Stadion-Streit: KSC hat jetzt die Vertragsunterlagen

Anzeige

Nach dem Beschluss des Oberlandesgerichts Karlsruhe, das am Freitagnachmittag die Aufschiebung einer vom KSC beantragten Vollstreckung gegenüber der Stadt aufgehoben hatte, ist der Verein nun im Besitz von Vertragsunterlagen der Stadt in Sachen Stadionneubau.

Vertreter des Vereins holten die Unterlagen am Montag in der Kanzlei Deubner und Kirchberg ab, die die Stadt in diesem Rechtsstreit vertritt. Dabei handelte es sich um wesentliche Teile des Totalunternehmervertrag zwischen Stadt und Baukonzern BAM.

Das Landgericht hatte dem KSC im September weitgehende Informationsrechte zugesprochen. Die Stadt ging in Berufung, diese wird im Dezember verhandelt, hat aber laut OLG wenig Aussicht auf Erfolg. Die Übergabe der Unterlagen hatte die Stadt am Freitagabend angekündigt.

