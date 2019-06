Zwei Tote bei Unfall in Karlsruhe-Grünwinkel

Anzeige

In Karlsruhe hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Informationen der Polizei fuhr dort kurz vor 20.30 Uhr an der Kreuzung von Eckenerstraße und Rheinhafenstraße im Stadtteil Grünwinkel ein Auto frontal gegen einen Baum. Zwei Insassen kamen ums Leben.

Der 26-jährige Fahrer des Audis wurde bei dem Unfall schwer verletzt, heißt es von der Polizei – für seine beiden Beifahrer – eine 52-jährige Frau und einen 60-jährigen Mann – kam jede Hilfe zu spät.

Nach bisherigen Informationen soll der Fahrer beim Überqueren der Kreuzung quer mit einem zweiten Wagen kollidiert, dann über die Straße geschnellt und gegen einen Baum gefahren sein. Dann stieß das Auto gegen einen Mast, wo es schließlich legen blieb. Der Fahrer des zweiten Autos wurde mit einem Schock zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, blieb körperlich aber unverletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass das Unfallauto gleichzeitig der Unfallverursacher war. Vieles spreche derzeit dafür, dass der Fahrer eine rote Ampel übersehen haben könnte, sagte ein Polizeisprecher gegenüber bnn.de. Sichere Erkenntnisse zum Unfallhergang gibt es derzeit aber noch nicht.

Die Spur Richtung Karlsruhe-Innenstadt blieb zur Unfallaufnahme bis in die Nacht gesperrt.

BNN