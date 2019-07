Urlaub unter der Palme in der Region

Malediven, Fuerteventura, Kuba – wohin geht es bei Ihnen im Sommer? Die Urlaubszeit steht bevor, geplant ist längst alles und gefühlt zählen die meisten Menschen schon die Minuten bis es endlich losgeht… Ach was, die Sekunden! Erholung im wohlverdienten Urlaub bedeutet bei vielen: Hauptsache weit wegfliegen! Sich gehen lassen und die Zeit genießen, abschalten vom Alltag. Natürlich ist das auch mit Stress verbunden. Das Kofferpacken, die Planungen zwecks Flug, der Transfer zum Hotel. Bis es mal losgeht, gibt es nochmal richtig viel auf der To-do-Liste – und dasselbe Spiel natürlich auch auf dem Rückweg, inklusive dem Wissen, dass der nächste Urlaub in weiter Ferne ist. Aber halt! Den Urlaub gibt es auch in der Region.

Das Abschalten vom Alltag ist auch in Karlsruhe, Speyer, Neustadt, Schwetzingen und vielen anderen Orten möglich – und das ganz ohne die Reisestrapazen. In den Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts können Sie ihrem Körper und Geist eine Auszeit vom Alltag schenken und gleichzeitig etwas für das Wohlbefinden tun, denn hier sind Wellness, Fitness und Gesundheit EINS. Auf den großen Trainingsflächen gibt es modernste Trainingsgeräte um Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit zu steigern. Damit aber nicht genug, denn durch gezieltes und richtiges Training können Sie ganz individuell gegen die Fehlbelastungen aus dem Alltag angehen. Durch häufiges Sitzen, schweres Heben oder schlichtweg zu wenig Bewegung schadet man der Gesundheit. Und was wäre ein Urlaub, der nicht die Gesundheit fördert?

Apropos Gesundheit fördern: Das vielfältige Kursangebot bei Pfitzenmeier beinhaltet über 1 000 Kurse und Workouts pro Woche wie zum Beispiel die beliebten Klassiker Zumba oder Bauch-Beine-Po, aber auch erfrischende Exoten wie Bodega Moves oder TRX. Außerdem gibt es bei Pfitzenmeier auch AquaKurse in den großen Schwimmhallen, den AquaDomes, in den Premium Plus Resorts, die es ja seit diesem Jahr auch in Speyer und Neustadt gibt. Hört sich zu leicht an? Probieren Sie es aus. Die AquaKurse sind ein effektives Ganzkörpertraining mit hohem Spaßfaktor. Aufgrund des Widerstands im angenehm temperierten Nass wird das Training einen Tick anstrengender, ohne dabei jedoch die Gesundheit zu gefährden. Da der Körper nur noch zehn Prozent des Eigengewichts wiegt, werden die Gelenke entlastet und gleichzeitig die Balance und Stabilisation durch die andauernden Wasser-Turbulenzen trainiert. Vor allem sind die AquaKurse aber sinnvoller als jeder Pool-Dance mit den Animateuren im All-inclusive-Urlaub…

Und dann ist da ja noch der Wellness-Bereich. Sauna oder Dampfbad gefällig? Verschiedene Stile und Duftessenzen wie Lavendel, Honig oder Alpenkräuter helfen Ihnen, die Seele baumeln zu lassen und den Geist in den siebten Himmel zu schicken. Wer jetzt die Palmen vermisst, der kann gerne einen Blick auf das Unternehmenslogo der Nummer eins in der Region werfen… Eine Palme!

Malediven, Fuerteventura oder Kuba? Ein Besuch in den Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts ist für Körper und Seele ein Traumurlaub, auf den Sie nicht lange warten müssen, denn er ist direkt vor der Haustür…

