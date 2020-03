Anzeige

Abstand halten und Kontakte möglichst meiden: Neue Regeln gegen das Coronavirus verändern das Leben in Baden-Württemberg. Was ist verboten, was bleibt weiterhin erlaubt – und welche Strafen drohen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Die Coronakrise versetzt den Südwesten in den Ausnahmezustand. Weil es um Menschenleben geht, sollen soziale Kontakte minimiert werden, um die Infektionsrate zu verlangsamen. Die Politik verordnet scharfe Maßnahmen – aber mit welcher Wirkung?

Was genau darf man nun noch in Baden-Württemberg?

Seit diesem Montag gilt: Im ganzen Land dürfen nur noch zwei Menschen zusammen draußen unterwegs sein. Ausnahmen gibt es nur für Familien. Es ist aber nicht verboten, die Wohnung zu verlassen – etwa für Arztbesuche, zum Einkaufen, um anderen zu helfen, um frische Luft zu schnappen oder um alleine Sport zu treiben. Auch der Weg zur Arbeit bleibt erlaubt. Neu ist auch, dass Menschen, die nicht gemeinsam in einem Haushalt leben, in der Öffentlichkeit einen Abstand von 1,5 Metern zueinander halten sollen. Damit hat Baden-Württemberg die Vorschrift an das angepasst, was Bund und Länder am Sonntag bei einer Telefonschalte vereinbart haben.

Bereits seit Samstag gilt im Südwesten, dass Gaststätten und Restaurants geschlossen bleiben müssen. Essen darf aber geliefert oder mitgenommen werden.

Wer kontrolliert die Ausgangsbeschränkungen?

Die Polizei habe die Verordnung der Landesregierung in den vergangenen Tagen mit allen zur Verfügung stehenden Kräften intensiv überwacht, heißt es aus dem Innenministerium. Neben den Einsatzkräften der regionalen Präsidien waren rund 500 Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz damit beschäftigt. Auch die Ordnungsämter überwachen die Einschränkungen.

Und halten sich die Bürger an die Ausgangsbeschränkungen?

Die meisten zumindest. Nach der Verschärfung der Maßnahmen waren Straßen und Plätze in den Städten am Montag weitgehend menschenleer, die Spielplätze verwaist. Die Bürger verließen ihr Haus höchstens zum Einkaufen oder für die Fahrt zur Arbeit. Die Kontrollen der letzten Tage hätten gezeigt, dass die Bevölkerung grundsätzlich sehr großes Verständnis für die Bestimmungen aufbringe, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag. „Sicherlich lässt sich – insbesondere im privaten Bereich – nicht alles dezidiert kontrollieren, aber insgesamt haben wir den Eindruck, dass die Bestimmungen der Rechtsverordnung weitgehend eingehalten werden.“

Wie will die Polizei das eigentlich alles überprüfen?

Im Zweifel lässt sich die Polizei den Personalausweis zeigen – über den eingetragenen Wohnort etwa lassen sich Angaben überprüfen. Deshalb appelliert das Innenministerium auch an die Bürger, diesen mitzuführen, wenn man das Haus verlässt. Die Polizei setze aber derzeit auch auf Einsicht und Vertrauen, etwa wenn Leute angeben, auf dem Weg zur Arbeit zu sein. Nur bei Verdachtsfällen schaue man genauer hin. „Wenn das Angelzeug auf der Rückbank liegt, kann man schon tiefer nachbohren, ob es sich wirklich um eine Fahrt zur Arbeit handelt“, sagt ein Sprecher des Ministeriums.

Wer hält sich nicht an das Kontaktverbot?

Es gibt auch Ausnahmen. Immer wieder musste die Polizei trotzdem am Wochenende Gruppen auflösen, Platzverweise aussprechen und Menschen nach Hause schicken. Am Sonntagabend waren die Beamten etwa gezwungen, im Raum Bruchsal eine heimlich betriebene Gaststätte dicht zu machen. Der Wirt hatte bei heruntergelassenen Rollläden und teilweise mit Folie verdunkelten Scheiben den Schankbetrieb fortgeführt, wie die Polizei Karlsruhe berichtete.

Wie viel Verstöße wurden insgesamt gezählt? Und gegen was genau?

Wenn die Polizei einschreiten musste, dann vor allem wegen der erlaubten Anzahl der Personen auf einem Fleck, vereinzelt auch wegen der unerlaubten Öffnung von Geschäften, berichtet das Ministerium. Seit Samstag habe die Polizei 2750 Kontrollen zur Einhaltung der Verordnung durchgeführt. Dabei nahm sie rund 480 Strafanzeigen und 79 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten auf.

Welche Strafen drohen konkret bei Verstößen gegen die Verordnung?

Dann drohen nach Angaben des Innenministeriums Haftstrafen bis zu zwei Jahren oder Geldbußen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach am Wochenende von Bußgeldern von bis zu 25 000 Euro und mehrjährigen Haftstrafen bei Verstößen.

Was bedeutet die Lage für die Polizeibeamten im Land?

Die Corona-Pandemie stellt auch die Polizeibeamten vor ungekannte Herausforderungen. Von den rund 34.000 Mitarbeitern der Polizei in Baden-Württemberg sind derzeit 58 Menschen am Corona-Virus erkrankt, 1.613 befinden sich nach Angaben des Innenministeriums in Quarantäne. Die Deutsche Polizeigewerkschaft kritisiert eine unzureichende Ausstattung mit Schutzausrüstung für die Polizisten im Land. „Kollegen sind bei Kontrollen immer nah am Menschen“, sagte Landeschef Ralf Kusterer. „Man kann nicht zwei Meter Abstand halten, wenn man einen Personalausweis kontrolliert.“ Die Kollegen seien für die Krise zu schlecht gerüstet, hätten vor allem zu wenig Atemschutzmasken. Er wirft der Landesregierung Versäumnisse vor.

