Die Polizei im Präsidium Karlsruhe ist an der Belastungsgrenze

Zwei Fahrzeuge mit je zwei Mann pro Schicht sind die Untergrenze im Landkreis. Interne Anpassungen und Einstellungsoffensiven sollten die herannahende Situation abfedern. Der Personalmangel aber war absehbar, sagt Christian Ostertag, Leiter der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Er ist unter anderem zuständig für die Verkehrspolizeiinspektion und den Fachdienst Objektschutz sowie für die elf Polizeireviere im Stadt- und Landkreis. Über die Zukunft sowie über die Herausforderungen der Beamten dort hat er mit unserem Redaktionsmitglied Janina Keller gesprochen.

Wie gut oder schlecht geht es den Polizeirevieren im Landkreis?

Christian Ostertag: Wir sind gut aufgestellt, besonders in der Nachwuchsgewinnung. Wir modernisieren zudem unsere Räume und die Technik. Auch die Struktur und Positionierung der Reviere ist so, dass wir überall relativ zügig hinkommen. Auf jedem Revier im Landkreis sind zwischen 60 und 80 Polizisten.

Viele Beamten gehen in Ruhestand, während nur langsam Nachwuchskräfte nachkommen: Wie steht es derzeit um das Personal?

Ostertag: Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre gab es in der Polizei eine erste große Einstellungsoffensive. Viele von diesen Polizeibeamten gehen jetzt zeitgleich in Ruhestand, daher haben wir kein kontinuierliches Ausscheiden von Mitarbeitern. Das Land hat darauf wiederum mit höheren Einstellungszahlen reagiert. Aber der Nachwuchs braucht eine gewisse Zeit, bis er ausgebildet ist – zwischen zweieinhalb und vier Jahren.

Ist diese Offensive also eine Entlastung für die Reviere?

Ostertag: Die Polizeiausbildung sieht hohe Praxisanteile vor. Wir brauchen erfahrene Kollegen, die genau diese Praxisphasen der angehenden Beamten begleiten. Früher hatten wir um die 50 Nachwuchs-Polizisten zu betreuen, heute sind es zum Teil bis zu 200.

Müssen sich die Menschen denn Sorgen machen, dass die Polizei aufgrund der Belastungen nicht mehr zu Hilfe kommen kann?

Ostertag: Für die Notsituationen, in denen der Bürger uns braucht, bekommen wir es trotz Personalengpässen hin, auf demselben Versorgungslevel zu sein wie die Jahre zuvor. Aber das geht auf Kosten der Belastung unserer Kollegen.

Wann rechnen Sie damit, dass die Neueinstellungen die Reviere erreichen?

Ostertag: Im Herbst wird das erste Kontingent dieser jüngsten Einstellungsoffensive fertig. Das reicht allerdings noch nicht aus, um das bestehende Defizit auszugleichen. Wir bekommen zwischen 40 und 50 Polizisten im Präsidium dazu, die Zahl der Pensionierungen liegt aber leicht darüber. Erst ab 2021 wird sich das kontinuierlich verbessern.

Ist ein junger Polizist kurz nach der Ausbildung schon gleichwertig einsetzbar im Vergleich zu einem älteren Beamten?

Ostertag: Das ist bei uns wie in vielen anderen Berufen auch. Die Nachwuchskräfte bekommen eine gute Ausbildung, aber es fehlt hier und da an Erfahrung für komplizierte Einsatzsituationen. Das kompensieren wir, indem ein junger Kollege immer einen erfahrenen an seiner Seite hat. Das wird aufgrund der derzeitigen Personalzahlen schwieriger. Denn genau die dafür benötigten älteren Kollegen gehen in Ruhestand. Der ein oder andere Polizist rutscht dadurch etwas früher in eine Verantwortungsrolle.

Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir sehr sorgsam mit unseren Mitarbeitern umgehen müssen. Christian Ostertag, Leiter der Schutzpolizeidirektion im Polizeipräsidium Karlsruhe

Was bedeutet dieser personelle Druck für die Polizei?

Ostertag: Wir müssen genau hinschauen, wie wir uns intern organisieren. Viele ältere Kollegen sind noch im Schichtdienst, anstatt wie sonst üblich daraus auszusteigen. Nur so ist es uns gelungen, diesen personellen Engpass einigermaßen zu kompensieren. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir sehr sorgsam mit unseren Mitarbeitern umgehen müssen. Unsere Leute sind an der Belastungsgrenze.

Macht sich das im Alltag bemerkbar?

Ostertag: Wenn ich das vergangene Jahr betrachte, haben wir fast für jede Woche im Schichtbetrieb Mitarbeiter aus dem „Frei“ geholt. Wir benötigen eine Mindestanzahl an Beamten. Erkrankungen oder kurzfristige Einsätze wie etwa bei Demos belasten die Personalplanung zusätzlich. Für unsere Beamten ist das Alltag: Sie haben zwar frei, aber müssen damit rechnen, in den Dienst gerufen zu werden. Das geht nur mit großer Bereitschaft der Mitarbeiter.

Wir mussten die Öffnungszeiten einiger Polizeiposten anpassen. Christian Ostertag, Leiter der Schutzpolizeidirektion im Polizeipräsidium Karlsruhe

Welche Auswirkungen hat die angespannte Personalsituation noch?

Ostertag: Wir mussten die Öffnungszeiten einiger Polizeiposten anpassen. Wir schaffen es nicht, diese durchgehend geöffnet zu lassen. Der Bürger kann dort aber weiterhin klingeln und wird an das nächste Polizeirevier weitergeleitet.

Wie steht es um die technische und bauliche Ausstattung der Reviere?

Ostertag: Wir sind technisch gut ausgestattet, aber haben auch besondere Sicherheitsherausforderungen, weshalb wir technische Innovationen meist aufwändig an diese Bedürfnisse anpassen müssen. Es geht hierbei meist um Kommunikationsanwendungen, aber auch ganz banal beispielsweise um Garagen, die für die heutigen Fahrzeuggrößen einfach zu klein sind. Das führt dazu, dass wir unsere Autos nicht immer so unterbringen können, wie wir es eigentlich bräuchten. Um das zu beheben, stehen bei einigen Revieren Bauarbeiten an.

Erleichtern die digitalen Möglichkeiten die tägliche Arbeit?

Ostertag: Einige Neuerungen schon, etwa, wenn man Daten gleich ins Polizei-Smartphone schreiben kann und sie nicht später noch einmal übertragen muss. Aufgrund der digitalen Möglichkeiten stehen wir aber auch Herausforderungen gegenüber. Es wird erwartet, dass alles viel schneller geht. Die modernen Kommunikationsmittel haben ihre Kehrseiten und verändern ganze Abläufe bei uns erheblich.

Das haben wir früher nicht gebraucht. Christian Ostertag, Leiter der Schutzpolizeidirektion im Polizeipräsidium Karlsruhe

Wie meinen Sie das?

Ostertag: Wenn wir zu einem Einsatzort kommen, sind Bürger zum Teil schon vor uns da, weil es andere gab, die das Geschehen ins Netz gestellt haben. Schaulustige und von Sensationslust und Selbstdarstellung geprägte „Pseudo-Live-Berichterstatter“ behindern und gefährden die polizeiliche Arbeit erheblich. Da gilt es, Schaulustige abzudrängen, Falschinformationen in Social Media richtigzustellen und soweit möglich zu verhindern, dass in kritischen Situationen hochkriminellen Tätern Informationen über das polizeiliche Vorgehen zur Verfügung stehen. Das erfordert eine große Anzahl an Polizeikräften bis hin zu Kommunikationsbeamten vor Ort, die über die Ereignisse informieren. Das haben wir früher nicht gebraucht.

Welchen Schwierigkeiten begegnen Sie darüber hinaus?

Ostertag: Wir haben in Bezug auf Gewalt gegen Polizeibeamten einen Punkt erreicht, von dem wir sagen, es kann und darf so nicht weitergehen. Diesen Respekt Berufsgruppen wie uns, den Rettungsdiensten und Ordnungsämtern gegenüber wiederherzustellen, ist eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre. Wir erleben in diesem Zusammenhang in unserer Gesellschaft einen Verlust an Vorbildern für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung. Zudem werden wertevermittelnde Regeln der Kindergärten und Schulen durch Eltern teilweise derart hinterfragt und beklagt, dass ein gemeinsam getragener Erziehungskonsens nicht mehr existiert.

Was macht für Sie einen guten Polizisten aus, der diesen Aufgaben gewachsen ist?

Ostertag: Einem guten Polizisten geht es nicht nur darum, das Recht durchzusetzen, sondern auch im Dialog die notwendigen Maßnahmen zu vermitteln. Man braucht ein hohes Maß an Stressstabilität, persönliche Ausstrahlung, Berufung und Flexibilität, um sich permanent auf unterschiedliche Menschen, Situationen und Kulturen einstellen zu können.