Unfall mit drei Lkw auf der A8 bei Pforzheim-Ost – Autobahn gesperrt

Auf der A8 kurz nach Pforzheim-Ost hat sich am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Auffahrunfall ereignet. Daran waren drei Lkw und ein Pkw beteiligt, wie die Polizei mitteilt. Eine Person soll schwer verletzt sein. Ein Mensch wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Die Autobahn ist laut Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg derzeit in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt.

Der Verkehr staut sich derzeit auf etwa sechs Kilometern. Die Fahrzeuge werden an der Anschlussstelle Pforzheim-Ost ausgeleitet. In der Gegenrichtung staut sich der Verkehr zwischen Pforzheim-West und -Ost auf fünf Kilometern.

Straßenverkehrszentrale empfiehlt U28 als Umleitung

Die Straßenverkehrszentrale empfiehlt als Umleitung die U28. Der Unfall hatte sich gegen sieben Uhr ereignet.

Hinweis der Redaktion: In einer Erstmeldung der Polizei war die Rede von vier beteiligten Lkw. Das haben wir aktualisiert.