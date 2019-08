Anzeige

Die Fertigstellung des Rastatter Tunnels verzögert sich um ein weiteres Jahr bis 2025. Das teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Info-Center in Ötigheim mit. Ursprünglich sollte der Tunnel 2022 eröffnet werden. Durch die Havarie im August 2017 hatte sich dieser Termin aber schon bis 2024 verzögert.

Erst am Montag war bekannt geworden, dass die Bahn den einbetonierten Bohrer wieder ausgraben möchte. Dafür muss die bestehende Rheintalstrecke auf einer Länge von 700 Metern umgelegt werden.

Sperrung der Rheintalbahn im August 2017

Eine der beiden 4,3 Kilometer langen Tunnelröhren war am 12. August 2017 unter der Rheintalstrecke in Rastatt-Niederbühl eingebrochen. Dieser am meisten befahrene Bahnabschnitt Deutschlands wurde sieben Wochen lang gesperrt, der Bohrer in der havarierten Röhre einbetoniert.

