Zwei Jahre lang herrschte ungewöhnliche Oster-Stille auf dem Merkur. Dabei tobte auf dem Gipfel fast zwei Jahrzehnte lang eine amüsante Schlacht der Ostereier-Sucher. Am Samstag meldeten sich die Stadtwerke Baden-Baden zurück mit ihrer Traditionsveranstaltung.

Die Veranstaltung genießt offenbar längst weit über den regionalen Sprengel hinaus einen beachtlichen Bekanntheitsgrad, wie sich an den Nummernschildern der heranrollenden Blechlawine ablesen ließ. Neben vielen fremden Sprachen, die beim Gipfelsturm zu vernehmen waren, gab es auch Dialekte, die vieles über die Herkunft verrieten.

Die fünfjährige Milena war etwa mit den Eltern aus Berlin angereist. Nicht nur der gekochten Eier wegen, wie diese verrieten. Die Großeltern sind in Baden-Baden ansässig. Einen Besuch bei der Familie mit einer Stippvisite auf dem Merkur zu verbinden, habe man schon länger auf dem Schirm gehabt. Nach den beiden Corona-Jahren habe nun endlich alles gepasst.

Azubis schlüpfen in Hasen-Kostüme

Für Otmar Frey war die große Gipfelparty indessen keine Premiere: „Ich war von Anfang an jedes Jahr dabei.“ Er spielt eine nicht ganz unbedeutende Rolle bei der Sache. Die 9.999 Eier, die hier kostenlos bei mehreren Durchgängen abgeräumt werden können, bringt jeweils er auf den Berg. Inzwischen sei er allerdings im Ruhestand, erklärt der Installateur. Doch als ihn die ehemaligen Stadtwerke-Kollegen fragten, ob er nicht trotzdem Lust habe, sagte er sofort zu.

Auch die Hasen, die traditionell über das Areal flanieren, Eier auslegen und Suchern auch schon mal welche in die Hand drücken, wenn diese nicht ganz so viel Glück haben, sind jedes Mal ein Highlight. Meist sind es die Azubis der Stadtwerke, die sich – wie Elias und Marius, beide im ersten Lehrjahr – gerne in die Pflicht nehmen lassen. Eine durchaus schweißtreibende Aufgabe ist das allerdings schon, wenn so wie diesmal das Wetter mitspielt.

Die Rolle des viel geliebten „alten Hasen“ spielte traditionell die Schauspielerin Manuela Romberg, die sich aufgrund ihres weißen Bauches gut von den beiden Nachwuchs-Bunnys unterschied.

Radfahrer stürmen den Gipfel

In diesem Outfit macht sie sich Jahr für Jahr auf den Weg ins Tal und überbrückt dort durch ihre Präsenz die lange Wartezeit, wenn der Ansturm auf die Bergbahn am größten ist.

Auf die waren einige grün gekleidete durchaus schon erwachsene Hasenfans gar nicht aus. Die Radfahrer des Bertler-Clubs Staufenberg hatten zum Saison-Kickoff geblasen und sich ausgerechnet am Samstag bei ihrer Sternfahrt auf dem Merkur verabredet. Sie zückten ihre Handys, positionierten Manuela Romberg in ihrer Mitte und hielten das Bild für die Vereinsnews fest.

In der Zwischenzeit waren längst alle Lose vergriffen, welche die Schwarzwaldgeier vorbereitet hatten. Und auch die Waffeln der Lebenshilfe waren lange vor den Eiern aus. Doch das tat der guten Laune keinen Abbruch. Fotoshooting mit den Junghasen, Eiersuchen und Toben bei Sonnenschein kamen auch so gut an.

2023 steht ein Jubiläum an

Die Stadtwerke sorgten nach zweijähriger Zwangspause dafür, dass nicht nur Kinder kostenlos auf den Berg gebracht wurden. Sie hatten im Vorfeld dem Fachbereich Bildung und Soziales insgesamt 1.200 Freikarten für Erwachsene zur Verfügung gestellt, die an Berechtigte ausgegeben wurden.

Diese Tickets, so bestätigten Susanne Schwellinger und Birgit Rösch von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Stadtwerke, waren offenbar in Windeseile vergriffen. Doch nach der Eierhatz ist vor der Eierhatz: 2023 feiert die Aktion ihr 25-jähriges Bestehen. Dann dürfen die Besucher nach Angaben der Organisatoren mit besondern Überraschungen rechnen.