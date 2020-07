Tödlicher Unfall an Raststätte

A5 bei Baden-Baden: Autofahrer rast unter geparkten Sattelzug und stirbt

Schwerer Unfall an der A5: Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen ungebremst von der Autobahn in die Ausfahrt der Rastanlage Baden-Baden gerast und dort unter einen geparkten Sattelzug geraten. Der 52-jähriger Autofahrer kam bei dem Unfall ums Leben.