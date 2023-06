Am Hardbergbad in Baden-Baden sind Parkplätze teilweise abgesperrt

Am Hardbergbad sind ausgerechnet jetzt, wo Freibadwetter herrscht, einige Parkplätze abgesperrt. Die Stadt muss kurzfristig Schlaglöcher ausbessern.

Ein abgesperrter Parkplatzbereich am Hardbergbad, wenn es heiß ist und sich die Autos mit Badegästen in Richtung Freibad drängeln? Muss das wirklich jetzt sein?

Ja, teilte die Stadt auf Anfrage dieser Redaktion mit. Anlass für die Bauarbeiten sowie die Sperrung von Parkflächen ist, dass sich Schlaglöcher gebildet haben, die eine Stolpergefahr darstellen.

„Der Zustand des Parkplatzes hat sich seit der Eröffnung des Freibads im Mai erheblich verschlechtert“, erläutert Martin Weßbecher von den zuständigen Stadtwerken: „Die Gefahr, dass Badegäste sich durch Schlaglöcher verletzen können, hat uns veranlasst, diese Maßnahme auszuführen.“

Bauarbeiten sollen bis zum Wochenende beendet sein

Bis Dienstag sollten jetzt kurzfristig Schäden am unteren Parkplatz behoben werden. Konkret werden die Schlaglöcher mit einem Haftkleber vorbehandelt und dann mit Asphalt ausgebessert.

Von Mittwoch bis Freitag sollen dann die Stolperstellen am oberen Parkplatz geflickt werden. „Es ist so eingeplant, dass maximal ein Drittel der Parkplätze gesperrt ist“, sagt Weßbecher. Man gehe davon aus, dass die reduzierte Parkplatzzahl ausreiche, auch weil aktuell nicht mehr so hochsommerliche Temperaturen angesagt seien. Bis zum kommenden Wochenende soll alles fertig sein.