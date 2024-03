„Es ist ein gefährliches Eck, auch weil sich viele nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten“, sagt ein BT-Leser. Was er meint: An der Karcher-Kreuzung in Steinbach ist die Ampel ausgefallen. „Schon seit mehreren Tagen.“ Von Steinbach über die B3 zu kommen, „sei schon mit Risiken verbunden“. Zwar sei der Verkehr über die Schilder geregelt. „Aber manche rasen einfach über die Schnellstraße.“ Das kann für den querenden Verkehr gefährlich werden.

Am Wochenende habe sich das Verkehrsaufkommen vermutlich noch in Grenzen gehalten, „aber wenn die großen Firmen Schichtwechsel oder Feierabend haben, kann es hier ganz schon eng werden“. Auf dem städtischen Mängelmelder ist der Ampeldefekt seit Freitag, 16.29 Uhr, vermerkt. „Gibt es da denn keinen Notdienst“, fragt der Steinbacher.

Ursache für Ampel-Ausfall ist noch unbekannt

Und nicht nur der motorisierte Verkehr ist vom Ampelausfall betroffen. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen sich mit den Autos auf der Bundesstraße arrangieren. Warum die Ampel kaputt ist und wie lange die Reparatur dauert, ist noch unbekannt. Eine entsprechende Anfrage bei der Stadtverwaltung blieb bislang unbeantwortet.

[Stand: 14.05 Uhr, Dieser Artikel wird aktualisiert]