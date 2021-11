Erstaunliche Anzeige

Mit Tempo 199 in die berüchtigte Kurve in Baden-Baden?

Das Display am Straßenrand vom Übergang der Zähringer- in die Leopoldstraße in Richtung Festspielhaus in Baden-Baden zeigt an: „Sie fahren 199 km/h“. Wie ist das möglich, wo doch der Fahrer mit seinem Kleinwagen in moderatem Tempo unterwegs ist?