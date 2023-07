Unbekannte klaut Armbanduhr eines 70-Jährigen in Baden-Baden

Eine Frau hat die Armbanduhr eines 70-Jährigen am Mittwochnachmittag in der Lange Straße in Baden-Baden geklaut. Vorfälle dieser Art häufen sich.

Eine etwa 30-jährige Frau hat die Armbanduhr eines 70-Jährigen am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr in der Lange Straße in Baden-Baden geklaut.

Nach Angaben der Polizei sprach die Frau den Mann auf der Straße an. Dabei fasste sie den Mann an und entriss ihm seine Armbanduhr. Anschließend stieg sie in einen braunen Van als Beifahrerin ein und fuhr weg.

Die Frau soll mit einer dunklen langen Stoffhose und einem weißen Oberteil bekleidet gewesen sein. Sie habe langes und schwarzes Haar. Nach Angaben des Opfers sprach sie gebrochen Englisch.

Polizei sucht Zeugen

In zurückliegender Zeit gab es mehrerer solcher Vorfälle in Baden-Baden, die von der Polizei verfolgt werden. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer (0 72 22) 76 10 telefonisch zu melden.