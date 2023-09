Er fungiert als intelligenter Hit-Garant, und mit Kamrad als Opener des SWR 3 New Pop Festivals war ein Glücksgriff garantiert. Der 26-Jährige aus Velbert kommt so druckvoll, enorm sympathisch und mit starker Bühnenpräsenz über die Rampe, dass man gar nicht anders kann, als sich mitreißen zu lassen.

Als besondere Überraschung bekam der Singer/Songwriter gleich zum Auftakt den New Pop Award als Auszeichnung für seine steile Karriere überreicht. Er gilt aktuell als einer der spannendsten jungen Künstler Deutschlands. Innerhalb kürzester Zeit platzierte er drei Hits in den Top 10 der deutschen Airplaycharts, und auch die Bühne im Baden-Badener Kurhaus eroberte der talentierte Wirbelwind im Sturm.

Kamrad eröffnet New Pop Festival: Kein Song gleicht dem anderen

„I hope you end up alone (with me)“ ließ gleich zu Beginn erahnen, wo die Reise hingeht, allerdings gleicht bei Kamrad kein Song dem anderen. Was sie alle gemeinsam haben, ist jedoch die Tendenz, unmittelbar in die Beine zu gehen.

Alle seine Titel aus dem Bereich Pop, Hip-Hop und Rap sind hervorragend tanzbar und häufig zusätzlich inspiriert von klassischem Rock, Folk und Country. Das altersmäßig bunt gemischte Publikum im Kurhaus ließ sich sofort animieren zum Klatschen und Mitsingen. Die Atmosphäre war auch deshalb so mitreißend, weil sich Kamrad als exzellenter Entertainer immer wieder etwas Neues einfallen ließ, um seine Fans bei Laune zu halten.

Mal forderte er ein Mitklatschen im Flamenco-Stil oder er ließ alle Besucher im Saal in die Hocke gehen und aufspringen, um symbolisch alle Sorgen abzuschütteln. Dann wieder regte er zum kollektiven Hüpfen auf der Stelle an, bis der Saalboden bebte, oder einfach gemeinsam etwas zu shaken. Die Stimmung war richtig abgehoben bei seinem Hit „You feel like Summer“, was er offenbar als Einladung zu Beachparty, Sundowner und Abtanzen am Strand verstand.

Doch Kamrad kann auch nachdenkliche Töne anschlagen. „I’m done“ erzählt von einer enttäuschten Liebe und impliziert die Aufforderung, sich von allen Leuten zu distanzieren, die ohnehin nur stressen. Ebenfalls von einer Trennung handelt ein weiterer Song. Allerdings geht es darin nicht um Wut, Schmerz oder Trauer, sondern das unbändige Glücksgefühl, diese eine Person nicht wiedersehen zu müssen.

Natürlich war als Zugabe sein bisher größter Hit „I believe“ fällig, begleitet vom Jubel des Publikums. Am Freitag und Samstag herrscht dann in der gesamten Innenstadt Festivalatmosphäre. Mit Konzerten, die alle live auf Videowänden in der Konzertmuschel im Kurgarten und auf der Fieserbrücke übertragen werden.

Dazu sind immer wieder Star Talks sowie Interviews und Unplugged Konzerte geboten. Neben den beiden Shopping Nächten bis 22 Uhr mit viel Musik in der Fußgängerzone bieten etliche Lokale in der Innenstadt in ihren Lounges Partynächte mit Open End.