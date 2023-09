Was das Baden-Badener New Pop Festival neben Konzerten alles bietet

Die große Live-Bühne vor dem Kurhaus wird es nicht mehr geben – Nachmittags-Talk mit den Künstlern, Interviews und Live-Übertragungen werden alle in die Konzertmuschel verlegt. Das sind nicht die einzigen Veränderungen beim diesjährigen New Pop Festival in Baden-Baden.

Gregor Friedel, Musikchef bei SWR3, ist die Vorfreude auf das New Pop Festival deutlich anzumerken. Einige Neuerungen warten in diesem Jahr auf die mehrere tausend Besucher, die New Pop City vermutlich wieder ansteuern werden. Die große Live-Bühne vor dem Kurhaus wird es nicht mehr geben – Nachmittags-Talks mit den Künstlern, Interviews und Live-Übertragungen werden alle in die Konzertmuschel verlegt.

Wir tragen das New Pop Festival direkt ins Herz der Stadt. Gregor Friedel

Musikchef bei SWR3

Wie bereits im Vorjahr bei der abgespeckten Nach-Corona-Version wird wieder Constantin Zöller die Moderation übernehmen, der erfolgreich die Nachfolge von Pierre M. Krause angetreten hatte. Die meisten seiner Interviewpartner werden unplugged bei den Interviews ein oder zwei Stücke spielen. Auf der im Vorjahr erstmals einbezogenen Fieser-Brücke liegt diesmal ein noch größerer Schwerpunkt. „Damit verlängern wir das Areal vom Festspielhaus über den Kurgarten und die Kolonnaden bis auf die Brücke und tragen das New Pop Festival direkt ins Herz der Stadt“, so Friedel.

Erstmals wird auch auf der Fieser-Brücke eine Videowand stehen, auf der – wie in der Konzertmuschel – alle Konzerte oder Interviews live übertragen werden. Der Musikchef erhofft sich damit eine deutliche Entzerrung im Kurgarten, der schon einmal 2019 wegen Überfüllung kurzfristig dichtgemacht werden musste. Er denkt dabei aber auch an Musikfans, die physisch nicht in der Lage sind, sich im dichten Gedränge aufzuhalten, oder das einfach nicht wollen. Zusätzlich wird es einen Streaming-Dienst geben, der beispielsweise auch auf dem heimischen Fernseher genutzt werden kann.

An der Fieser-Brücke finden sich auch Verpflegungsstände mit Essen und Getränken. Die SWR3-Vertragspartner sind zudem mit ihren Angeboten zum Mitmachen und Gewinnspielen vertreten. Late Night Shopping ist am Freitag und Samstag bis 22 Uhr angesagt. Vor der Wagener-Galerie und im oberen Bereich der Fußgängerzone werden DJs und Bands für Stimmung sorgen.

Rund 50 Künstler kommen jährlich für die Teilnahme infrage

Über das Jahr kommen rund 50 Künstler oder Bands für die Teilnahme beim New Pop Festival infrage, so Friedel. Davon bleiben rund 18 übrig, von denen etwa 13 Einzelkonzerte bekommen. Die verbleibenden „trotzdem hochkarätigen Künstler“, wie der Musikchef betont, treten am Nachmittag oder zwischen den einzelnen Konzerten auf. Damit sind sie dann wiederum an beiden Videostandorten zeitgleich zu erleben. Außerdem braucht es eine künstlerische Reserve, sollte ein gesetztes Konzert kurzfristig ausfallen – was bisher erst einmal aus Krankheitsgründen passierte.

Mit den rund 20 Bands und ihrer Begleitung sind etwa 300 Personen zu betreuen. Die Verkehrsbetriebe bieten im 20-Minuten-Takt Sonderbusse vom Bahnhof bis zum Augustaplatz, die mit einem Festivalticket kostenlos genutzt werden können. Ein umfassendes Sicherheitskonzept ist ausgearbeitet „von einem sehr besonnenen Kollegen“, sagt Friedel. Mit seinem Team bemüht er sich stets, emotionale Momente für Besucher und Künstler zu schaffen. So tritt etwa mit Moss Kena ein großer Fan von Amy Winehouse auf. Dass er nun im Theater auf derselben Bühne stehen darf, wie sein Idol im September 2004, bedeutet ihm viel. Oder Dermot Kennedy, der einstige irische Straßenmusiker, der heute im Madison Square Garden vor 30.000 Fans gastiert und 2019 schon mal beim New Pop auftrat – wer ihn jetzt wieder erlebt, könnte das Gefühl haben, seine Karriere begleitet zu haben.

Neu ist ein Friedel wichtiges, erstes Familienkonzert im Theater am Samstagnachmittag um 14 Uhr mit Mayberg, das sich speziell an die kleineren Kinder mit Eltern richtet.