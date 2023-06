Baden-Badener CDU-Stadtrat Uwe Serr im Alter von 57 Jahren gestorben

Uwe Serr, Stadtrat der CDU in Baden-Baden, ist am Samstag gestorben. Er wäre im August 58 Jahre alt geworden.

Studienrat am Pädagogium

Trauer um Uwe Serr: Der Baden-Badener CDU-Stadtrat ist am Samstag im Alter von 57 Jahren überraschend gestorben. Der gebürtige Rastatter Serr war Studienrat am Pädagogium und war außerdem Kantor und Organist in der Stiftskirche.

Erst vor Kurzem war der Künstler mit dem Fahrrad in Frankreich unterwegs. Serr wäre im August 58 Jahre alt geworden.